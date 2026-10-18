ETV Bharat / state

भारतीय महिलाओं की उम्र पुरुषों से लंबी, पर 60 के बाद अच्छे जीवन की अवधि पुरुषों से कम

महिलाएं और पुरुषों को लेकर स्टडी ( ETV Bharat (File) )

जयपुर : महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन अधिक समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और संतुष्टि के साथ जीने के अवसर कम मिलते हैं. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, वियना विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की ओर से संयुक्त रूप से की गई एक स्टडी में सामने आया है कि महिलाएं पुरुषों से 2.5 साल ज्यादा जीती हैं.