भारतीय महिलाओं की उम्र पुरुषों से लंबी, पर 60 के बाद अच्छे जीवन की अवधि पुरुषों से कम
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, वियना विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने महिलाओं और पुरुषों की जीवन प्रत्याशा को लेकर एक स्टडी की है.
Published : October 18, 2026 at 3:01 PM IST
जयपुर : महिलाएं पुरुषों की तुलना में औसतन अधिक समय तक जीवित रहती हैं, लेकिन जीवन के अंतिम पड़ाव में उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और संतुष्टि के साथ जीने के अवसर कम मिलते हैं. इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज, वियना विश्वविद्यालय और प्रिंसटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं की ओर से संयुक्त रूप से की गई एक स्टडी में सामने आया है कि महिलाएं पुरुषों से 2.5 साल ज्यादा जीती हैं.
एक अध्ययन के अनुसार, 60 वर्ष की उम्र के बाद भारतीय महिलाओं की औसत शेष जीवन प्रत्याशा 19 साल है, जबकि पुरुषों के लिए यह 17.5 साल है. इसके बावजूद महिलाओं को इनमें से औसतन केवल 5.7 साल ही अच्छे जीवन के मिलते हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह अवधि 8.2 साल आंकी गई है. मनोचिकित्सक डॉ. अनिता गौतम का कहना है कि इसका मुख्य कारण शारीरिक और मानसिक संरचना है. डॉ. गौतम का कहना है कि महिला और पुरुष की शारीरिक संरचना अलग-अलग होती है. पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में क्रोनिक डिजीज का खतरा कम होता है.
इसे भी पढ़ें. International Day of Rural Women : खेतों में पसीना, घर में जिम्मेदारियां...फिर भी हक और फैसलों से दूर ग्रामीण महिलाएं
हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर : डॉ. गौतम का कहना है कि महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज्यादा होता है. जैसे गाड़ी तेज चलाना और एडवेंचर करना. इसके अलावा महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में नशे की प्रवृति अधिक होती है. इसके अलावा महिलाओं के मुकाबले पुरुषों में स्ट्रेस अधिक होता है. पारिवारिक जिम्मेदारी, घर चलाना और आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए पुरुषों को अधिक शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार होना जरूरी होता है.
पंजाब की महिलाएं सबसे आगे : 60 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं को मिलने वाले अच्छे जीवन के वर्षों के मामले में पंजाब देश में पहले स्थान पर है. यहां महिलाओं को औसतन 9.9 साल गुणवत्तापूर्ण जीवन मिलता है. दक्षिण भारतीय राज्यों में केरल में यह अवधि 8.15 साल, कर्नाटक में 7.79 साल और तमिलनाडु में 7.76 साल है. इसके उलट पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की स्थिति चिंताजनक सामने आई है. पश्चिम बंगाल में 60 वर्ष के बाद महिलाओं के शेष जीवन का करीब 19 प्रतिशत हिस्सा ही अच्छे जीवन के रूप में दर्ज किया गया. महाराष्ट्र में भी यह अनुपात लगभग 21 प्रतिशत रहा.
इसे भी पढ़ें. देश की वर्कफोर्स में 40% महिलाएं; शहर वालीं नौकरी में पीछे, गांव की बेटियां मेहनत में सबसे आगे
ग्रामीण महिलाओं की स्थिति में भी बड़ा अंतर : ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को 60 वर्ष की उम्र के बाद औसतन 4.6 साल अच्छे जीवन के मिलते हैं. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में यह स्थिति काफी भिन्न है. ग्रामीण केरल में महिलाओं के लिए यह अवधि 10.1 साल है, जबकि महाराष्ट्र में केवल 2.7 साल, महाराष्ट्र में ग्रामीण महिलाओं के शेष जीवन का महज करीब 14 प्रतिशत हिस्सा ही अच्छा आंका गया. ये आंकड़े बताते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ जीवन की गुणवत्ता पर राज्य और ग्रामीण-शहरी परिस्थितियों का भी असर पड़ता है. स्वास्थ्य सुविधाओं, आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों में अंतर इसका मुख्य कारण हो सकता है.
21 राज्यों में महाराष्ट्र सबसे निचले पायदान पर : अध्ययन में शामिल 21 राज्यों की सूची में पंजाब पहले, कर्नाटक दूसरे, हिमाचल प्रदेश तीसरे, केरल चौथे और जम्मू-कश्मीर पांचवें स्थान पर है. वहीं, मध्य प्रदेश 17वें, छत्तीसगढ़ 16वें, गुजरात 18वें, ओडिशा 19वें और पश्चिम बंगाल 20वें स्थान पर है. महाराष्ट्र सूची में सबसे अंतिम यानी 21वें स्थान पर रहा. डॉ. गौतम का कहना है कि भले ही पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक जीती हैं, लेकिन अच्छे जीवन के साल पुरुष अधिक बिताते हैं. इसका कारण है कि पुरुषों को समाज में और घर परिवार में आजादी होती है. उन पर महिलाओं के मुकाबले पाबंदी कम होती है. इसी वजह से अच्छे जीवन के साल पुरुष अधिक बिताते हैं.
इसे भी पढ़ें. Women's Equality Day : आरक्षण ने खोला सत्ता का दरवाजा, अब अपनी आवाज और फैसले की बारी...