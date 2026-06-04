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NCRB रिपोर्ट 2024: दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1, अलवर में महिला अपराध और POCSO के मामले सबसे ज्यादा

अलवर में महिला अपराध से जुड़े 1,717 मामले आए सामने, यह आंकड़ा प्रदेश में सबसे ज्यादा.

पुलिस मुख्यालय, जयपुर.
पुलिस मुख्यालय, जयपुर. (ETV Bharat (File))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 4:25 PM IST

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जयपुर : राजस्थान में महिला अपराध के लगातार बढ़ते आंकड़े चिंता का सबब बन रहे हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि बड़े शहरों के साथ ही छोटे शहरों और जिलों में भी महिला अपराध के आंकड़ों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की साल 2024 की रिपोर्ट बताती है कि दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान देश में पहले पायदान पर है.

इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश में अलवर, भरतपुर और उदयपुर जैसे शहरों में महिला अपराध के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं. इसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस नेता इसे लेकर प्रदेश की भजनलाल सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं. एनसीआरबी की साल 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, महिला अपराध के सबसे ज्यादा 1,717 मामले अलवर में सामने आए हैं, जबकि भरतपुर 1,556 मामलों के साथ दूसरे और उदयपुर 1,084 मामलों के साथ तीसरे स्थान पर है.

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास (ETV Bharat Jaipur)

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एनसीआरबी की यह रिपोर्ट बताती है कि महिला अपराध, पॉक्सो, छेड़छाड़ और गुमशुदगी के सबसे ज्यादा मामले अलवर में सामने आए. वहीं, कुल अपराध के मामलों में भी अलवर राजस्थान में दूसरे स्थान पर है, जबकि महिलाओं पर अपराध के मामलों को लेकर जिले के हालात चिंताजनक हैं. यह रिपोर्ट बताती है कि साल 2024 में अलवर जिले में कुल 8,427 मुकदमे दर्ज हुए. इनमें 1,717 मुकदमे महिलाओं के खिलाफ हुए अपराध से जुड़े हैं. कुल दर्ज मुकदमों के मामले में अलवर दूसरे पायदान पर है. अलवर से ज्यादा जयपुर (पूर्व) में 8,675 मुकदमे दर्ज हुए हैं. हालांकि, सरकार का दावा है कि बीते दो साल में प्रदेश में कुल अपराध और महिलाओं पर अपराध के मामलों में गिरावट आई है.

महिला अपराध में टॉप 10 जिले
महिला अपराध में टॉप 10 जिले (ETV Bharat GFX)

अलवर ने कई बड़े शहरों को छोड़ा पीछे : अलवर जिले में महिला अपराध के आंकड़े चिंताजनक हैं. दुष्कर्म और छेड़छाड़ की घटनाओं के लिहाज से अलवर ने प्रदेश के कई बड़े जिलों को पीछे छोड़ दिया है. साल 2024 में अलवर में दुष्कर्म के 242 मामले सामने आए हैं. यह प्रदेश में सर्वाधिक हैं. दुष्कर्म के प्रयास के 47 मामले सामने आए हैं, जो भरतपुर में दर्ज 54 मामलों से एक पायदान नीचे है. वहीं, महिलाओं-युवतियों से छेड़छाड़ के सबसे ज्यादा 745 मामले अलवर जिले में दर्ज हुए हैं.

अलवर जिले के हालात
अलवर जिले के हालात (ETV Bharat GFX)

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पॉक्सो एक्ट के सबसे ज्यादा मामले भी अलवर में : मासूम बच्चों के उत्पीड़न की घटनाएं भी साल 2024 में अलवर में सबसे ज्यादा हुई हैं. पॉक्सो एक्ट के तहत जिले में 100 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि उदयपुर में 87, कोटा में 70 और अजमेर में 62 मामले पॉक्सो एक्ट में दर्ज हुए हैं. वहीं, शादी के लिए अपहरण के 97 मुकदमे अलवर जिले में दर्ज हुए हैं. इस लिहाज से अलवर दूसरे स्थान पर है. डूंगरपुर 183 मामलों के साथ पहले स्थान पर है. इसके साथ ही जिले से लापता लोगों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से दोगुनी है. कुल 794 लोग लापता हुए हैं. इनमें 554 महिलाएं और 240 पुरुष हैं.

दहेज हत्या के मामलों में तीसरे स्थान पर जिला

  1. अलवर में पॉक्सो एक्ट में 100 मुकदमे हुए दर्ज. उदयपुर में 87, कोटा सिटी में 70और अजमेर में 62 केस.
  2. जिले से कुल 794 लोग हुए लापता, इनमें 554 महिलाएं और 240 पुरुष.
  3. जबरन शादी के लिए अपहरण के 97 केस, श्रेणी में दूसरा स्थान, डूंगरपुर में ऐसे 183 मामले आए सामने.
  4. पहचान छिपाकर या शादी का झांसा देकर यौन शोषण के भी तीन मामले हुए दर्ज.
  5. दहेज हत्या के 16 मामले अलवर जिले में सामने आए हैं. इस लिहाज से जिला तीसरे पायदान पर.
  6. दहेज हत्या के धौलपुर में 26 और भरतपुर में 25 मामले आए सामने.

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गहलोत ने साधा सरकार पर निशाना : प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने चिंता जाहिर की है. उन्होंने लिखा, 'राजस्थान में कानून-व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर है और सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है. भाजपा के शासन में NCRB के 2024 के आंकड़े गवाह हैं कि देश में दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान नंबर एक है और आज जमीनी हालात और भी खौफनाक हो चुके हैं. चाहे जयपुर हो, दौसा, अलवर या बांसवाड़ा, प्रदेश का कोई कोना सुरक्षित नहीं बचा. मासूम बच्चियों को घरों और बाड़ों से अगवा किया जा रहा है. हद तो तब हो जाती है जब न्याय मांगने गई पीड़ित बेटियों को पुलिस 'समझौते' का दबाव बनाती है और वो आत्महत्या को मजबूर हो जाती हैं. क्या भाजपा सरकार में अपराधियों का खौफ पूरी तरह खत्म हो चुका है? रक्षक ही भक्षक क्यों बन रहे हैं? मुख्यमंत्री विज्ञापनों और राजनीतिक जोड़-तोड़ से बाहर निकलें. राजस्थान की जनता को जवाब दीजिए हमारी बेटियां असुरक्षित हैं, इसके लिए 'किसकी जिम्मेदारी' है?'

'एक भी मामले में पीड़िता से नहीं मिले सीएम ' : कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिलाओं की स्थिति पर सरकार से सवाल किए हैं. उनका कहना है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ताजा रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान दुष्कर्म के मामलों में पहले स्थान पर है. भजनलाल शर्मा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 'गोल्ड मेडल' मिला है. हाल ही में जयपुर में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई. सीएम दुष्कर्म पीड़िताओं से मिलते तक नहीं हैं. मुख्यमंत्री हर जगह जाते हैं, लेकिन ढाई साल में एक भी दुष्कर्म पीड़िताओं या उनके परिवार से नहीं मिले. ऐसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट है. सरकार केवल भ्रष्टाचार में लगी है. महिलाएं सड़क पर निकलने से डरने लगी हैं. सीएम को जवाब देना चाहिए.

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सीएम का दावा- महिला अपराध 10 फीसदी घटे : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दावा है कि बीते दो साल में प्रदेश में महिला अपराध के मामलों में दस फीसदी की कमी आई है. उन्होंने इस साल 16 अप्रैल को पुलिस स्थापना दिवस समारोह में अपने संबोधन में कहा था कि सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है. राजस्थान में बीते दो साल में अपराध में 18.77 फीसदी की कमी आई है. हत्या के मामलों में 26 फीसदी की कमी के साथ ही डकैती और लूट के मामलों में भी कमी आई है. महिला अत्याचार के मामले दस फीसदी कम हुए हैं. नए कानून को लेकर राजस्थान अग्रणी है. अब हमारा प्रयास नए आपराधिक कानूनों की क्रियान्विति में पहला पायदान हासिल करने का है.

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