धौलपुर में फुटपाथ 'गायब', सड़कों पर कब्जा, जाम से लोग परेशान, जिम्मेदार बेखबर
धौलपुर की अधिकांश सड़कें पहले से ही संकरी हैं. फुटपाथों और सड़क किनारों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग ने हालात और खराब कर दिए हैं.
Published : June 3, 2026 at 9:50 AM IST
धौलपुर : जिला मुख्यालय पर यातायात व्यवस्था दिनों दिन बदहाल होती जा रही है. फुटपाथों पर अतिक्रमण और सड़कों पर अवैध पार्किंग के कारण शहर के प्रमुख बाजारों से लेकर सर्विस लेन पर जाम की स्थिति बनी रहती है. आम राहगीरों और वाहन चालकों को रोजाना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन जिम्मेदार विभागों की ओर से प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से समस्या लगातार बढ़ती जा रही है.
शहर में बैंक, कोचिंग संस्थान, निजी अस्पताल, मिष्ठान भंडार और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों के बाहर दिनभर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है. अधिकांश स्थानों पर पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्राहक और आगंतुक अपने वाहन सीधे सड़क किनारे खड़े कर देते हैं. इससे सड़कें संकरी हो जाती हैं और यातायात बाधित होता है.
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प्रमुख बाजारों में दिनभर जाम की स्थिति : धौलपुर शहर की अधिकांश सड़कें पहले से ही संकरी हैं. ऐसे में फुटपाथों और सड़क किनारों पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग ने हालात और खराब कर दिए हैं. पुरानी सब्जी मंडी, पार्क के पीछे का क्षेत्र, बजाज खाना, लाल बाजार, पुराना डाकखाना चौराहा, जगह चौराहा, हरदेव नगर, दशहरा रोड, पुराना शहर, सर्किट हाउस के दोनों ओर की सड़कें, जगदीश तिराहा, केंद्रीय बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी के सामने की सर्विस लेन, राजाखेड़ा बाइपास, बजरिया और संतर रोड जैसे क्षेत्रों में यह समस्या सबसे अधिक दिखाई देती है. इन इलाकों में चारपहिया वाहन प्रवेश करते ही यातायात रेंगने लगता है और कई बार लंबा जाम लग जाता है. दिनभर बजते हॉर्न और यातायात अव्यवस्था से स्थानीय लोग भी परेशान हैं.
फुटपाथों पर कब्जा : शहर में पैदल यात्रियों के लिए बनाए गए फुटपाथों पर भी अतिक्रमण और पार्किंग का कब्जा है. कई स्थानों पर फुटपाथ पूरी तरह वाहनों और अस्थायी अतिक्रमण की चपेट में हैं, जिससे लोगों को मजबूरन सड़क पर चलना पड़ता है. इससे दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. विशेष रूप से गौरव पथ क्षेत्र में फुटपाथों पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण देखा जा सकता है. बावजूद इसके कार्रवाई के नाम पर स्थिति जस की तस बनी हुई है. शहर के कई बैंकों के बाहर दिनभर दोपहिया और चारपहिया वाहनों की कतारें लगी रहती हैं. मुख्य प्रवेश द्वारों के आसपास सड़क तक पार्किंग होने से आवागमन प्रभावित होता है. यही स्थिति कोचिंग संस्थानों और निजी अस्पतालों के बाहर भी देखने को मिलती है, जहां सड़क और फुटपाथ दोनों ही पार्किंग स्थल में तब्दील हो चुके हैं.
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निहालेश्वर मार्ग पर भी हालात खराब : निहालेश्वर मंदिर से सटी सड़क पर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है. यहां सुबह से शाम तक सड़क किनारे बड़ी संख्या में कारें खड़ी रहती हैं, जिससे आधे से अधिक मार्ग अवरुद्ध रहता है. सामने से दूसरा वाहन आने पर तुरंत जाम की स्थिति बन जाती है. इसी मार्ग से सुबह, दोपहर और शाम के समय वीआईपी मूवमेंट भी होता है, लेकिन इसके बावजूद यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं.
दोबारा किया अतिक्रमण : पुरानी सब्जी मंडी क्षेत्र में पशु चिकित्सालय के सामने दिनभर अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बना रहता है. स्थानीय देवेश शर्मा का कहना है कि जिन अतिक्रमणों को कुछ समय पहले हटाया गया था, वह दोबारा स्थापित हो गए हैं. वहीं, शहीद स्थल के आसपास का क्षेत्र भी धीरे-धीरे निजी पार्किंग में तब्दील होता जा रहा है.
कार्रवाई का इंतजार : शहरवासियों का कहना है कि अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की समस्या वर्षों से बनी हुई है. कई बार बैठकों और योजनाओं में समाधान की बात हुई, लेकिन धरातल पर स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं दिखा. अब लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन जल्द ठोस कार्रवाई कर शहर को जाम और अतिक्रमण की समस्या से राहत दिलाएगा.
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एसडीएम एवं आयुक्त कर्मवीर सिंह ने बताया कि स्थानीय नगर परिषद के साथ प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं. अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जल्द की जाएगी. नगर परिषद प्रशासन ने प्रमुख बाजारों को चिह्नित कर लिया है. पूर्व में भी आक्रमण की कार्रवाई की गई थी. इसके बावजूद कुछ लोग दोबारा अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. फुटपाथ एवं सर्विस रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा.
शहर में पार्किंग के लिए कुछ स्थान चिन्हित किए गए हैं. इन्हें सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाएगा. बाद में पार्किंग का संचालन ठेके पर दिया जाएगा, जिससे यातायात व्यवस्था बेहतर होने के साथ नगर परिषद को राजस्व भी प्राप्त होगा. : कर्मवीर सिंह, नगर परिषद आयुक्त