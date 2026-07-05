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5600 की आबादी वाले नानूवाली बावड़ी से निकले 15 डॉक्टर सहित 50 चिकित्साकर्मी, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव...

झुंझुनू के नानूवाली बावड़ी के बारे में जानिए, जिसने कम आबादी होने के वाबजूद शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में गांव ने कई प्रतिभाएं दी है.

नानूवाली बावड़ी ग्राम पंचायत
नानूवाली बावड़ी ग्राम पंचायत (ETV Bharat Jhunjhunu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 5, 2026 at 4:09 PM IST

3 Min Read
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झुंझुनू (खेतड़ी): जिले की नानूवाली बावड़ी ग्राम पंचायत अपनी ऐतिहासिक बावड़ी और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए जानी जाती है. करीब 5600 की आबादी वाले इस गांव से अब तक 15 डॉक्टर सहित लगभग 50 चिकित्साकर्मी निकल चुके हैं.

ग्रामीण रामस्वरूप के अनुसार गांव के इतिहास की शुरुआत एक प्राचीन ऐतिहासिक बावड़ी से होती है. मान्यता है कि यह बावड़ी आज भी लोगों की प्यास बुझा रही है. गांव में सरकारी चिकित्सालय नहीं होने के बावजूद यहां शिक्षा का स्तर काफी बेहतर है. सरकारी क्षेत्र में उच्च माध्यमिक विद्यालय, बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय और प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं. साथ ही गांव में बैंक शाखा और पशु उप स्वास्थ्य केंद्र भी मौजूद हैं और ग्रामीणों के बेहतर उपचार के लिए उपस्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है.

झुंझुनू का नानूवाली बावड़ी ग्राम पंचायत, सुनिए और जानिए... (ETV Bharat Jhunjhunu)

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सेठ नानूराम ने बनवाई थी बावड़ी : ग्रामीण संजय सैनी ने बताया कि गांव के नामकरण के पीछे सेठ नानूराम की कहानी जुड़ी हुई है. बताया जाता है कि उन्होंने ग्रामीणों की पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विशाल बावड़ी का निर्माण करवाया था, जो उस समय जलस्रोत का प्रमुख केंद्र थी. धीरे-धीरे यही बावड़ी गांव की पहचान बन गई और गांव का नाम नानूवाली बावड़ी पड़ गया. हालांकि, बावड़ी के निर्माण का कोई प्रमाणिक समय उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके पास स्थित एक तिबारा नानूराम के परिवार की ओर से बनवाया गया माना जाता है.

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शिलालेख भी देता है इतिहास की गवाही : गांव के प्रशासक रमेश सैनी के अनुसार यहां स्थित शिलालेख बताता है कि यह तिबारा विक्रम संवत 1988 में लक्ष्मीनारायण राठी चौधरी की ओर से बनवाया गया था, जो गांव के इतिहास का महत्वपूर्ण साक्ष्य है. ग्रामीणों के अनुसार गांव में लगभग एक दर्जन से अधिक मंदिर हैं. इनमें ढाणी गोमेड़ का ठाकुरजी मंदिर और नानूवाली बावड़ी का शिव मंदिर प्रमुख प्राचीन मंदिर हैं. इसके अलावा विभिन्न ढाणियों में भी आधा दर्जन से अधिक शिव मंदिर स्थित हैं.

गांव का नाम इसी बावड़ी के कारण नानूवाली बावड़ी पड़ गया
गांव का नाम इसी बावड़ी के कारण नानूवाली बावड़ी पड़ गया (ETV Bharat Jhunjhunu)

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रेल लाइन के साथ उखड़ी तरक्की की उम्मीदें : ग्रामीण छाजूराम बताते हैं कि नानूवाली बावड़ी क्षेत्र में पहले रेल लाइन हुआ करती थी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से व्यापारिक गतिविधियों के लिए होता था. लंबे समय तक उपयोग नहीं होने के कारण वर्ष 2010 में सरकार ने इस रेल लाइन को उखाड़ दिया. जिससे क्षेत्र के विकास की एक संभावना भी समाप्त हो गई. ग्रामीण बलबीर का कहना है कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में गांव ने कई प्रतिभाएं दी हैं, लेकिन अब भी गांव में बड़े सरकारी अस्पताल का अभाव बड़ी समस्या बना हुआ है. वर्षों से ग्रामीण सीएचसी अस्पताल की मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में ही उपलब्ध हो सकें.

गांव में स्वास्थ्य केंद्र संचालित है. गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर ही खेतड़ी का उप जिला अस्पताल बना हुआ है. गांव में अब 55 लाख रुपए की लागत से नए उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण करवाया जाएगा. : डॉक्टर छोटेलाल गुर्जर, सीएमएचओ, झुंझुनू

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