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प्रतिबंध के चार साल, फिर भी चित्तौड़गढ़ में धड़ल्ले से बिक रही सिंगल यूज प्लास्टिक

जानकारी में सामने आया कि देश को पर्यावरण प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था. यह आदेश चार साल बाद भी जमीन पर पूरी तरह नहीं उतर पाया है. सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है. वहीं, सरकार की ओर से लगाया गया प्रतिबंध सिर्फ सरकारी फाइलों तक सीमित रह गया है, जबकि पर्यावरण की सेहत से सरेआम खिलवाड़ जारी है. केवल त्योहारी सीजन में ही सख्ती बरती जाती है.

चित्तौड़गढ़ : पर्यावरण के लिए प्लास्टिक को सबसे ज्यादा हानिकारक माना गया है. इसी कारण सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर रखा है, लेकिन प्रतिबंध का चित्तौड़गढ़ में असर नहीं के बराबर दिखाई दे रहा है. सख्ती के अभाव में सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां हर दुकान और घर में फिर से पहुंच रही हैं. यही बाद में घरों से बाहर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है. जिला मुख्यालय की बात की जाए तो नगर परिषद कार्रवाई भी करती है, लेकिन वृहद स्तर पर कार्रवाई का अभाव देखा जा रहा है. हर ठेले और दुकान पर सिंगल यूज प्लास्टिक में सामग्री दी जा रही है. नगर परिषद ने इस साल में कार्रवाई के बाद करीब 65 हजार रुपए जुर्माना वसूलने की बात कही है.

प्लास्टिक में फल-सब्जी और किराना सामग्री : सरकार के आदेश के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन फल, सब्जी एवं किराना की दुकान पर प्लास्टिक की थैलियां में ही सामग्री दी जा रही है. यहां तक की चाय पीने के कप भी प्लास्टिक के ही धड़ल्ले से उपयोग में हो रहे हैं. कहीं न कहीं फल सब्जी के अलावा किराना सामग्री के साथ सिंगल यूज प्लास्टिक घरों में पहुंच रही है. घरों में उपयोग के बाद इन्हीं प्लास्टिक को बाहर फेंक दिया जाता है, जो पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचा रहा है.

चाय के कप और पार्सल भी प्लास्टिक में (ETV Bharat Chittorgarh)

कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति : जानकारी में सामने आया कि नगर परिषद की ओर से लगातार सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है. ऐसे में लगता है कि कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति की जा रही है. वहीं, खुले आम होलसेल सब्जी मंडी से लेकर रिटेल सब्जी और किराना विक्रेता की दुकान पर प्लास्टिक की थैलियां खुले आम पड़ी हुई हैं.

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होलसेल एवं बड़े व्यापारियों पर नहीं सख्ती : जानकारी में सामने आया कि नगर परिषद भी कई बार कार्रवाई करती है तो वह छोटे दुकानदारों तक ही सीमित रह जाती है. सिंगल यूज प्लास्टिक के होलसेल या बड़े किसी दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है. सिंगल यूज प्लास्टिक पर्यावरण के लिए 'धीमा जहर' है. यह न गलती है, न आसानी से नष्ट होती है. नालियों में फंस कर जल निकासी ठप कर रही है. भूमि की उपजाऊ क्षमता भी नष्ट हो रही है. इसके अलावा यह इन्हें जलाने पर हवा भी प्रदूषित होती है. इसमें भी प्लास्टिक पूरी तरह नष्ट नहीं होता.

हर दुकान में सिंगल यूज प्लास्टिक की थैलियां दी जा रही (ETV Bharat Chittorgarh)

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