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AI बनेगा किसानों का मददगार: किसानों को उनकी भाषा में मिलेगी तकनीकी मदद, फोटो भेजकर कर सकेंगे कीट नियंत्रण

एग्री-स्टैक से प्रदेश के 95 लाख किसानों की 'फार्मर आईडी' तैयार. डिजिटल डाटा से मिलेगा योजनाओं का त्वरित लाभ.

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कृषि विभाग ने किए वाधवानी एआई के साथ एमओयू पर दस्तखत.... (Source : Agriculture Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 9, 2026 at 4:14 PM IST

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जयपुर: तकनीक का दखल आज जीवन के हर क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है. इस बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) जीवन के हर पहलू पर गहरा असर डाल रहा है. अब एआई राजस्थान के किसानों का मददगार बनेगा. इस आधुनिक तकनीक से किसानों को मौसम और फसलों की सटीक जानकारी मिलेगी.

किसानों को एआई का फायदा पहुंचाने के लिए राजस्थान में कृषि विभाग ने देश के प्रतिष्ठित नॉट-फॉर-प्रॉफिट संस्थान 'लॉर्ड्स एजुकेशन एंड हेल्थ सोसाइटी' (LEHS - वाधवानी एआई फाउंडेशन) के साथ एक महत्वपूर्ण गैर वित्तीय समझौता ज्ञापन (नॉन फाइनेंशियल एमओयू) पर दस्तखत किए हैं. कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल का कहना है कि यह नवाचार प्रदेश के किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है.

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एआई तकनीक बनेगी किसानों का सुरक्षा कवच : आयुक्त गोयल ने बताया कि वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के अनुरूप राज्य में एआई-बेस्ड मॉडल्स और 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' की स्थापना की दिशा में यह एमओयू एक मील का पत्थर साबित होगा. इस साझेदारी के तहत 'वाधवानी एआई' आगामी 3 वर्षों के लिए राज्य सरकार का निःशुल्क तकनीकी भागीदार (Free Technology Partner) बनकर काम करेगा. जिससे राजकोष पर कोई वित्तीय भार नहीं आएगा. इस तकनीक से फील्ड स्तर पर सूचना तंत्र मजबूत होगा और अंतिम छोर पर बैठे किसान तक कृषि सेवाओं को प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सकेगा.

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इन चार एआई समाधानों से बदलेगी खेती की सूरत :

एग्रीवाणी: यह एक बहुभाषी चैटबॉट मॉडल है, जिसमें किसान अपनी ही भाषा में वॉइस या टेक्स्ट के माध्यम से संवाद कर सकेंगे. यह एआई टूल किसानों की समस्याओं को सुनकर तत्काल तकनीकी समाधान प्रदान करेगा.

क्रोपस (Pest and Disease Surveillance): कंप्यूटर विजन आधारित इस प्रणाली से फसलों में लगने वाले कीड़ों और बीमारियों की सटीक पहचान की जा सकेगी. किसान खेत से ही फसल की फोटो खींचकर विशेषज्ञों द्वारा प्रमाणित त्वरित उपचार पा सकेंगे, जिससे फसल खराबे का जोखिम कम होगा.

सोयाबीन ग्रेन एनालाइजर (Soybean Grain Analyzer): स्मार्टफोन आधारित इस एप से किसान मंडी जाने से पहले ही अपनी सोयाबीन की फसल की गुणवत्ता, ग्रेडिंग और प्रोटीन आदि का रियल-टाइम आकलन खुद कर सकेंगे, जिससे उन्हें उपज का सही मूल्य मिल सकेगा.

एग्री एआई कलेक्ट व न्यूज मॉनिटरिंग (Agri AI Collect & News Monitoring): यह टूल किसानों की फील्ड गतिविधियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने और प्रशासनिक स्तर पर त्वरित निर्णय लेने के लिए कृषि से जुड़ी खबरों की निरंतर मॉनिटरिंग में सहयोग करेगा.

फार्मर आईडी से आएगी पारदर्शिता : कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार कृषि क्षेत्र में कई बड़े नवाचार कर रही है. इसी कड़ी में 'एग्री-स्टैक' के तहत राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. जहां निर्धारित लक्ष्य का 95 प्रतिशत पूरा करते हुए प्रदेश के लगभग 95 लाख किसानों की डिजिटल 'फार्मर आईडी' बनाई जा चुकी है.

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यह फार्मर आईडी केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इसमें किसान के खसरा नंबर, भूमि विवरण और आधार नंबर सहित पूरी क्रेडेंशियल्स दर्ज हैं. इसके माध्यम से आगामी फसल बीमा और एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली के तहत यूरिया वितरण जैसी व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाकर इसके दुरुपयोग को पूरी तरह रोका जा सकेगा.

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