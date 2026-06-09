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AI बनेगा किसानों का मददगार: किसानों को उनकी भाषा में मिलेगी तकनीकी मदद, फोटो भेजकर कर सकेंगे कीट नियंत्रण

कृषि विभाग ने किए वाधवानी एआई के साथ एमओयू पर दस्तखत.... ( Source : Agriculture Department )