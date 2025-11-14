Bihar Election Results 2025

हरियाणा की हवा में जहर: गुरुग्राम में 5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में, डीसी ने जारी किया आदेश

गुरुग्राम में बढ़ते प्रदूषण के कारण डीसी ने पांचवीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में चलाने का आदेश दिया है.

Hybrid mode schools in Gurugram
5वीं तक के स्कूल हाइब्रिड मोड में (ETV bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गुरुग्राम: हरियाणा में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ती जा रही है. इस बीच गुरुग्राम में लगातार बिगड़ती वायु गुणवत्ता ने प्रशासन को कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर कर दिया है. जिले में प्रदूषण का स्तर दिन-प्रतिदिन खतरनाक श्रेणी की ओर बढ़ रहा है, जिसके चलते जिला प्रशासन ने कक्षा पांचवीं तक के बच्चों के लिए स्कूलों में हाइब्रिड मोड लागू करने का निर्णय लिया है. डीसी अजय कुमार ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया कि बच्चों के स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

Hybrid mode schools in Gurugram
डीसी ने जारी किया आदेश (ETV bharat)

खराब स्थिति में एक्यूआई: प्रशासन की मानें तो पिछले दिनों शहर की वायु गुणवत्ता सूचकांक लगातार खराब स्थिति में दर्ज की गई है. ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी कि GRAP के तहत मिल रहे दिशा-निर्देशों और बढ़ते प्रदूषण स्तर को ध्यान में रखते हुए यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. इसका उद्देश्य यह है कि बच्चे जहाँ सुरक्षित रहें, वहीं उनकी पढ़ाई भी बाधित न हो.

हरियाणा की हवा में जहर (ETV bharat)

ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगी क्लास: जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के सभी स्कूलों को कक्षा पांचवीं तक की शिक्षा ऑनलाइन और ऑफलाइन-दोनों माध्यमों से उपलब्ध करानी होगी. हाइब्रिड मोड लागू होने से स्कूल प्रबंधन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कक्षाएं नियमित रूप से दोनों तरीकों से संचालित हों, ताकि किसी भी छात्र की पढ़ाई प्रभावित न हो. इसके साथ ही स्कूलों को तकनीकी व्यवस्था मजबूत रखने और छात्रों को आवश्यक सहयोग प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं.

अभिभावक करेंगे तय: अभिभावकों को यह पूरी स्वतंत्रता दी गई है कि वे अपने बच्चे की सेहत और सुविधा के अनुसार यह तय करें कि उसे स्कूल भेजना है या घर से ऑनलाइन कक्षा दिलवानी है. प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए किसी भी अभिभावक पर स्कूल आने का दबाव नहीं डाला जाएगा.

प्रशासन ने की अपील: यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग और हरियाणा सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप लिया गया है. जिला प्रशासन ने सभी सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों से अपील की है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन करें और बच्चों को सुरक्षित और अनुकूल शैक्षिक वातावरण उपलब्ध कराएँ। प्रदूषण के इस गंभीर दौर में प्रशासन उम्मीद कर रहा है कि सामूहिक प्रयास से बच्चों का स्वास्थ्य सुरक्षित रखा जा सकेगा.

