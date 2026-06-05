IIT Patna की हरमनदीप का कमाल, मिला 56 लाख का पैकेज, काम करते हुए पढ़ाई की और पायी सफलता
IIT पटना में हाइब्रिड MBA की छात्रा हरमनदीप कौर को 56 लाख का पैकेज मिला है. जानें क्या है हाइब्रिड कोर्स और कैसे करें आवेदन.
Published : June 5, 2026 at 2:56 PM IST
पटना: आईआईटी पटना ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता और मजबूत प्लेसमेंट सपोर्ट का लोहा मनवाया है. संस्थान के हाइब्रिड एमबीए प्रोग्राम की छात्रा हरमनदीप कौर को 56 लाख रुपये प्रति वर्ष का शानदार प्लेसमेंट ऑफर मिला है, जिसकी चर्चा सभी जगह हो रही है.
हायब्रिड प्लेसमेंट हरमनदीप कौर का कमाल: आईआईटी पटना के हायब्रिड प्लेसमेंट सेल की तरफ से प्लेसमेंट की डिटेल्स शेयर की गई है. इस बार सबसे खास बात यह रही कि एक स्टूडेंट को 56 लाख रुपये का पैकेज मिला है जो इस एमबीए कोर्स में अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. आईआईटी पटना के सोशल मीडिया पर डाले गए वीडियो की हर तरफ चर्चा हो रही है और यह काफी तेजी से वायरल हो रहा है.
हरमनदीप ने क्या कहा?: आईआईटी पटना की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा एक इंटरव्यू क्लिप में हरमनदीप कौर ने अपनी सफलता की कहानी साझा की. वीडियो में वह अपनी जर्नी, लर्निंग एक्सपीरियंस, करियर की तैयारी और उन अवसरों के बारे में बात करती नजर आ रही हैं, जिन्होंने उनके सफलता पथ को आकार देने में मदद की.
हजारों छात्रों के लिए बनी प्रेरणा: हरमनदीप ने कहा कि "सफलता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में बोलती है. हरमनदीप ने दृढ़ संकल्प, सही मार्गदर्शन और विश्व स्तरीय लर्निंग इकोसिस्टम को अपनी सफलता का श्रेय दिया. उनकी यह उपलब्धि हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई है."
क्या है हाइब्रिड कोर्स?: हाइब्रिड एमबीए एक फुल-टाइम मास्टर डिग्री प्रोग्राम है, जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड को मिलाकर संचालित किया जाता है. यह विशेष रूप से कामकाजी पेशेवरों के लिए डिजाइन किया गया है. इस प्रोग्राम की अवधि न्यूनतम 2 वर्ष (4 सेमेस्टर) से अधिकतम 4 वर्ष तक हो सकती है. छात्रों को प्रति सप्ताह 24-28 घंटे का अध्ययन करना आवश्यक होता है, जिससे वे नौकरी के साथ-साथ पढ़ाई जारी रख सकें.
कैसे मिलता है दाखिला?: आईआईटी पटना के हाइब्रिड एमबीए प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवार का किसी भी विषय में स्नातक होना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 50% अंक या समकक्ष सीजीपीए हो. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों के लिए इसे 45% तक शिथिल किया जाता है.
कौन कर सकता है आवेदन?: एडमिशन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को कैट/मैट/सीमैट/जीमैट जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं के वैध स्कोर की आवश्यकता होती है. आवेदन ऑनलाइन माध्यम से संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट registrations.iitp-cep.in पर जाकर किया जा सकता है. चयन प्रक्रिया में एंट्रेंस एग्जाम स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग के बाद मार्च-अप्रैल में इंटरव्यू का आयोजन किया जाता है.
कितनी सीटें हैं और विशेषता क्या है?: आईआईटी पटना के हाइब्रिड एमबीए प्रोग्राम में सीटों की संख्या सीमित है. आधिकारिक जानकारी के अनुसार, प्रति सेशन 150 सीटों पर एडमिशन होता है. 4 सेमेस्टर के इस पाठ्यक्रम में लगभग 4.33 लाख रुपए फीस के रूप में खर्च होते हैं.
इंटर्नशिप और नौकरी का शानदार अवसर: वहीं हाइब्रिड एमबीए प्रोग्राम में छात्र तीसरे और चौथे सेमेस्टर में जेनरेटिव एआई, फिनटेक, डेटा एनालिटिक्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं. छात्रों का 100% प्लेसमेंट सपोर्ट सुनिश्चित किया जाता है, और आईआईटी पटना की प्लेसमेंट सेल के माध्यम से छात्रों को इंटर्नशिप और नौकरी के शानदार अवसर मिलते हैं.
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