धनतेरस पर बाजारों में रौनक, जीएसटी कम होने से लोगों ने की दिल खोलकर खरीदारी

धनतेरस के मौके पर जमशेदपुर और देवघर के बाजारों में दुकानें देर रात तक खुली रहीं. लोगों ने भी दिल खोलकर खरीदारी की.

MARKETS ON DHANTERAS IN JAMSHEDPUR
धनतेरस पर बाजार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 19, 2025 at 10:42 AM IST

Updated : October 19, 2025 at 1:06 PM IST

जमशेदपुर/देवघरः धनतेरस पर जमशेदपुर और देवघर के बाजारों में देर रात तक भीड़ रही. दुकानें खुली रहीं और लोग अपने परिवारों के साथ धनतेरस की खरीदारी में व्यस्त रहे. बर्तन, सोना-चांदी और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ मिट्टी के दीये और घरेलू सजावट के सामान बेचने वाले कई दुकानों पर देर रात तक खरीदारी जारी रही.

जीएसटी की दरों में कटौती होने से बिक्री अधिक हुई

इधर, धनतेरस के बाजार को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे, पुलिस सादे लिबास में घूम रही थी और जगह-जगह पैदल गश्ती कर रही थी. इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में सबसे ज्यादा खरीदारी टीवी और फ्रिज की हुई. आपको बता दें कि पिछले दिनों जीएसटी की दर में कटौती होने से सामान के दामों में कमी आई है, जिसके कारण लोगों ने जमकर खरीदारी की. बर्तन की दुकान में कांसा और पीतल के बर्तनों की बिक्री ज्यादा हुई.

सोने की कीमत आसमान छू रही है, लेकिन धनतेरस के बाजार में सोने की चमक बरकरार रही. दुकानदारों कहना है कि पिछले कई वर्षों के बाद इस साल धनतेरस का बाजार सबसे अच्छा रहा, लोगों में धनतेरस को लेकर काफी उत्साह दिखा और जमकर खरीदारी हुई.

धनतेरस पर बात करते दुकानदार और ग्राहक (Etv Bharat)

जमशेदपुर में धनतेरस पर सौ करोड़ का होता है कारोबार

दुकानदारों ने बताया कि जीएसटी दर में कमी के कारण बाजार में इसका असर बेहतर दिख रहा है. लेकिन ऑनलाइन बाजार के कारण धनतेरस के बाजार में थोड़ा असर पड़ा है. इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के विक्रेता विशाल सिंह ने बताया कि जीएसटी दर में कमी के कारण खरीदारी अच्छी हुई. पूरे जमशेदपुर में धनतेरस के बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान का लगभग सौ करोड़ का कारोबार होता है.

बर्तन दुकान के विक्रेता का कहना है कि कांसा, पीतल के बर्तन की ज्यादा बिक्री हुई है इस बार धनतेरस के बाजार में रौनक देखने को मिली है. बाजार अच्छा हुआ है.

सोना महंगा है, इसलिए दूसरे सामान की खरीदारी की है

इधर सोने की कीमत बढ़ने के बाद भी धनतेरस में उसकी चमक बरकरार रही दूकानदार ने बताया कि पहले ग्राहक जिस मात्रा में सोने के जेवर लिया करते थे वर्तमान में सोने का भाव बढ़ने के बाद भी ग्राहकों ने अपने बजट के अनुसार सोना और चांदी के आभूषणों की खरीदारी की है.

धनतेरस के बाजार में खरीदारी करने वाले ग्राहकों ने भी बताया कि दिवाली है और उसके पहले धनतेरस में सामान खरीदना जरूरी होता है. बाजार थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा भी है. जीएसटी के रेट में कमी होने से कई सामान के दाम कम हुए हैं जिससे उन्हें सस्ता सामान भी मिला है. वहीं कई ग्राहकों ने बताया कि सोना महंगा है, खरीद नहीं सकते लेकिन उसके बदले दूसरे सामान की खरीदारी की है.

देवघर में धनतेरस का बाजार

वहीं देवघर में धनतेरस के शुभ अवसर पर देवघर का बाजार इस बार भी रौनक और उमंग से सराबोर रहा. सुबह से ही शहर की गालियां, बाजार और शो-रूम ग्राहकों की भीड़ से भरी रही. हर वर्ग के लोगों ने अपने घरों को सजाने और नए शुभारंभ के लिए जमकर खरीदारी की.

500 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार होने का अनुमान

इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, आभूषण और गृह सज्जा से जुड़ी दुकानों पर भीड़ देखी गई. धनतेरस की देर शाम तक हुई खरीदारी को लेकर संथाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के लोगों ने कहा कि इस वर्ष धनतेरस पर देवघर सहित संथाल परगना में लगभग 500 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है.

संथाल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने बताया कि कोरोना काल के बाद लगातार हर वर्ष धनतेरस पर व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ हुई है और इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कारोबार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है. हालांकि देर रात तक आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए, लेकिन व्यापारियों का उत्साह साफ झलक रहा है. उन्होंने कहा कि इस वर्ष देवघर में 100 से डेढ़ सौ करोड़ रुपए तक के व्यापार होने की उम्मीद जताई जा रही है.

वाहनों की हुई जमकर खरीदारी

धनतेरस पर कारोबारियों का यह अनुमान है कि इस वर्ष हर वर्ष से बेहतर खरीदारी हुई है. धनतेरस की देर शाम तक देवघर के गाड़ियों के शोरूम में खूब खरीदारी हुई. लोग चार चक्का और दो चक्का वाहनों की खरीदारी खूब किए.

वहीं, बाजार में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों का कहना था कि इस वर्ष ‘वोकल फॉर लोकल’ के प्रधानमंत्री आवाहन का असर साफ दिखा. लोग स्वदेशी उत्पादों की ओर आकर्षित हुए हैं. स्टील बर्तनों, पीतल के दीपकों, घरेलू सजावट और भारतीय ब्रांडों के इलेक्ट्रॉनिक सामान की मांग में खासा इजाफा देखा गया.

व्यापारी वर्ग के चेहरों पर दिखी मुस्कान

वहीं देवघर के बाजार में खरीदारी करने पहुंचे ग्राहकों और दुकानदारों ने कहा कि इस वर्ष जीएसटी कम होने का असर भी बाजार में देखने को मिल रहा है. जीएसटी के कम होने से कई उत्पादों के दाम कम हो गए हैं. जिस वजह से लोगों ने खरीदारी की.

धनतेरस की शाम देवघर का पूरा बाजार दीपों की रोशनी, फूलों की महक और खरीदारी की चहक से जगमगाता रहा. व्यापारी वर्ग के चेहरों पर मुस्कान और ग्राहकों के हाथों में भरे थैले, दोनों ने यह साबित कर दिया कि आस्था के इस पर्व पर देवघर में न केवल दीप जले, बल्कि आर्थिक उम्मीदें भी दमक उठीं.

Last Updated : October 19, 2025 at 1:06 PM IST

TAGGED:

MARKETS ON DHANTERAS IN DEOGHAR
SHOPPING ON DHANTERAS
धनतेरस पर बाजारों की रौनक
DHANTERAS MARKET
DHANTERAS 2025

