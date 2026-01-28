रील्स वायरल होने के बाद थानेदार सोनू कुमार चौधरी लाइन हाजिर, हुसैनाबाद थाना प्रभारी बनाए गए चंदन कुमार
पत्नी के साथ पुलिस की वर्दी में रील्स बनाने के मामले में हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी पर कार्रवाई हुई है.
Published : January 28, 2026 at 3:27 PM IST
पलामूः हुसैनाबाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया है. मंगलवार को थानेदार सोनू कुमार चौधरी का पत्नी के साथ एक रील्स वायरल हुआ था. रील्स वायरल होने के बाद थाना प्रभारी के खिलाफ जांच बिठाई गई थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है.
चंदन कुमार को बनाया गया हुसैनाबाद का थाना प्रभारी
वहीं पाटन अंचल में तैनात इंस्पेक्टर चंदन कुमार को हुसैनाबाद का नया थाना प्रभारी बनाया गया है. स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर सुरेश मंडल को पाटन का नया इंस्पेक्टर बनाया गया है.पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने कार्रवाई की पुष्टि किया है.
गणतंत्र दिवस के दिन पत्नी के साथ बनाई थी रील्स
दरअसल, हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने पुलिस यूनिफॉर्म में गणतंत्र दिवस के दिन अपनी पत्नी के साथ रील्स बनाया था. दूसरे दिन मंगलवार को रील्स वायरल हो गया था. रील्स वायरल होने के बाद पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में एक जांच बिठाई थी.
जांच रिपोर्ट आने के बाद बुधवार को हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है. सोनू कुमार चौधरी 2012 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं और 2024 में उन्हें प्रमोशन देकर इंस्पेक्टर बनाया गया था. वहीं हुसैनाबाद के नए थाना प्रभारी इंस्पेक्टर चंदन कुमार पलामू में हरिहरगंज थानेदार भी रह चुके है. कुछ महीने पहले उनकी तैनाती पाटन सर्किल इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी.
