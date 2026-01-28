ETV Bharat / state

रील्स वायरल होने के बाद थानेदार सोनू कुमार चौधरी लाइन हाजिर, हुसैनाबाद थाना प्रभारी बनाए गए चंदन कुमार

पलामूः हुसैनाबाद थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर कर दिया गया है. मंगलवार को थानेदार सोनू कुमार चौधरी का पत्नी के साथ एक रील्स वायरल हुआ था. रील्स वायरल होने के बाद थाना प्रभारी के खिलाफ जांच बिठाई गई थी. जांच रिपोर्ट आने के बाद हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी को लाइन हाजिर किया गया है.

चंदन कुमार को बनाया गया हुसैनाबाद का थाना प्रभारी

वहीं पाटन अंचल में तैनात इंस्पेक्टर चंदन कुमार को हुसैनाबाद का नया थाना प्रभारी बनाया गया है. स्पेशल पुलिस इन्वेस्टिगेशन यूनिट में तैनात इंस्पेक्टर सुरेश मंडल को पाटन का नया इंस्पेक्टर बनाया गया है.पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने कार्रवाई की पुष्टि किया है.

गणतंत्र दिवस के दिन पत्नी के साथ बनाई थी रील्स

दरअसल, हुसैनाबाद थाना प्रभारी सोनू कुमार चौधरी ने पुलिस यूनिफॉर्म में गणतंत्र दिवस के दिन अपनी पत्नी के साथ रील्स बनाया था. दूसरे दिन मंगलवार को रील्स वायरल हो गया था. रील्स वायरल होने के बाद पलामू एसपी रीष्मा रमेशन ने हुसैनाबाद एसडीपीओ मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में एक जांच बिठाई थी.