लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई; लीज की राशि नहीं जमा करने पर हुसैनाबाद फूड कोर्ट सील
हुसैनाबाद म्यूजियम अगले महीने से पर्यटकों के लिए खोल दिए जाएंगे
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 8:49 PM IST
लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरूवार को हुसैनाबाद फूड कोर्ट सील कर दिया. फूड कोर्ट को संचालित करने वाली निजी संस्था ने लीज की निर्धारित धनराशि जमा नहीं की थी. जिसकी वजह से संस्था को नोटिस जारी करने के बाद फूड कोर्ट को अस्थाई रूप से सील कर दिया गया.
हुसैनाबाद फूड कोर्ट: एलडीए ने हुसैनाबाद फूड कोर्ट का निर्माण लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से कराया था. प्राधिकरण ने फूड कोर्ट को आरएफपी के माध्यम से मेसर्स अमरावती इंटरप्राइजेज को संचालन के लिए लीज पर दिया था. जिसको हैंडओवर 7 दिसम्बर, 2024 को की गई थी.
1 करोड़ बकाया: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार संस्था को प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख रुपए प्राधिकरण कोष में जमा करने थे. लेकिन संस्था द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए लीज की पूर्ण धनराशि जमा नहीं कराई जा रही थी. गुरुवार को फूड कोर्ट के निरीक्षण के दौरान पता चला कि संस्था को लगभग 1 करोड़ 15 लाख 92 हजार रुपए जमा कराने थे. लेकिन संस्था ने मात्र 22 लाख 50 हजार रूपये ही जमा कराए हैं. जबकी 93 लाख की धनराशि बकाया है.
इस संबंध में प्राधिकरण ने संस्था के खिलाफ नोटिस जारी की और बकाया धनराशि जमा होने तक फूड कोर्ट को अस्थाई रूप से सील कर दिया. सीलिंग के चलते सभी फूड कोर्ट में संचालित दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
हुसैनाबाद में तैयार हो रहा म्यूजियम भी अगले महीने से लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने म्यूजियम को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है. प्रथमेश कुमार ने निर्माणाधीन म्यूजियम का निरीक्षण कर 22 फरवरी तक निर्माण पूरा करने का आदेश दिया है. यह म्यूजियम लखनऊ में आने वाले पर्यटकों के लिए बेहद खास होगा, यहां से पर्यटक लखनऊ के अलावा प्रदेश के प्रमुख स्थानों व महत्वपूर्ण धरोहरों के बारे मेेें जानकारी जुटा सकेंगे.
उपाध्यक्ष ने डालीगंज चौराहे की री-मॉडलिंग के कार्य का भी मुआयना किया. निरीक्षण में काम की प्रगति धीमी पायी गयी, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इस पर उपाध्यक्ष ने संस्था को कड़ी फटकार लगाते हुए एक महीने के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिया, निर्धारित अवधि में काम पूरा न होने पर संस्था के खिलाफ जुर्माना लगाने की भी बात कही.
