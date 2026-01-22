ETV Bharat / state

लखनऊ में एलडीए की बड़ी कार्रवाई; लीज की राशि नहीं जमा करने पर हुसैनाबाद फूड कोर्ट सील

लखनऊ: लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरूवार को हुसैनाबाद फूड कोर्ट सील कर दिया. फूड कोर्ट को संचालित करने वाली निजी संस्था ने लीज की निर्धारित धनराशि जमा नहीं की थी. जिसकी वजह से संस्था को नोटिस जारी करने के बाद फूड कोर्ट को अस्थाई रूप से सील कर दिया गया.

हुसैनाबाद फूड कोर्ट: एलडीए ने हुसैनाबाद फूड कोर्ट का निर्माण लगभग 10 करोड़ रुपए की लागत से कराया था. प्राधिकरण ने फूड कोर्ट को आरएफपी के माध्यम से मेसर्स अमरावती इंटरप्राइजेज को संचालन के लिए लीज पर दिया था. जिसको हैंडओवर 7 दिसम्बर, 2024 को की गई थी.

1 करोड़ बकाया: उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार के मुताबिक निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार संस्था को प्रतिवर्ष लगभग 75 लाख रुपए प्राधिकरण कोष में जमा करने थे. लेकिन संस्था द्वारा वित्तीय अनियमितता करते हुए लीज की पूर्ण धनराशि जमा नहीं कराई जा रही थी. गुरुवार को फूड कोर्ट के निरीक्षण के दौरान पता चला कि संस्था को लगभग 1 करोड़ 15 लाख 92 हजार रुपए जमा कराने थे. लेकिन संस्था ने मात्र 22 लाख 50 हजार रूपये ही जमा कराए हैं. जबकी 93 लाख की धनराशि बकाया है.

इस संबंध में प्राधिकरण ने संस्था के खिलाफ नोटिस जारी की और बकाया धनराशि जमा होने तक फूड कोर्ट को अस्थाई रूप से सील कर दिया. सीलिंग के चलते सभी फूड कोर्ट में संचालित दुकानों और व्यावसायिक गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.