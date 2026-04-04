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बिना छिलके वाला जौ, किसानों को होगा बड़ा फायदा, कम लागत में ज्यादा मुनाफा

सिरमौर: सिरमौर : हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में सिरमौर से एक नई पहल सामने आई है. कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) धौलाकुआं ने बिना छिलके वाले जौ यानी हस्कलेस जौ का सफल उत्पादन कर किसानों को इसका बीज उपलब्ध करवाने की शुरुआत की है. इस जौ की न केवल प्रोसेसिंग आसान है, बल्कि बाजार में इसकी बढ़ती मांग किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद कर सकती है. कृषि विज्ञान केंद्र पिछले दो वर्षों से इस दिशा में काम कर रहा था कि किसानों को ऐसा जौ उपलब्ध कराया जाए, जिसकी प्रोसेसिंग आसान हो. अब इस प्रयास में सफलता मिलने के बाद प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को “आत्मा परियोजना” के तहत इस जौ का बीज वितरित किया गया है. इससे किसानों को पारंपरिक खेती के साथ एक नया विकल्प मिला है.

गेहूं जैसी आसान प्रोसेसिंग

हस्कलेस जौ की सबसे बड़ी खासियत इसकी आसान प्रोसेसिंग है. पारंपरिक जौ में छिलका होने के कारण उसे साफ करने और उपयोग में लाने में ज्यादा समय और लागत लगती है. वहीं, बिना छिलके वाले जौ को गेहूं की तरह सीधे प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे किसानों को समय और खर्च दोनों में राहत मिलती है. अब तक जौ की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन नई किस्म आने के बाद इसे मैदानी इलाकों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि रबी सीजन में गेहूं के साथ जौ की खेती अपनाकर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं और फसलों में विविधता ला सकते हैं.

कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल (ETV BHARAT)