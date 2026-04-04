बिना छिलके वाला जौ, किसानों को होगा बड़ा फायदा, कम लागत में ज्यादा मुनाफा
आज के समय में जौ की मांग तेजी से बढ़ रही है. इसका उपयोग डिस्टिलरी और फूड इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर हो रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 2:07 PM IST
सिरमौर: सिरमौर : हिमाचल प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने की दिशा में सिरमौर से एक नई पहल सामने आई है. कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) धौलाकुआं ने बिना छिलके वाले जौ यानी हस्कलेस जौ का सफल उत्पादन कर किसानों को इसका बीज उपलब्ध करवाने की शुरुआत की है. इस जौ की न केवल प्रोसेसिंग आसान है, बल्कि बाजार में इसकी बढ़ती मांग किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद कर सकती है. कृषि विज्ञान केंद्र पिछले दो वर्षों से इस दिशा में काम कर रहा था कि किसानों को ऐसा जौ उपलब्ध कराया जाए, जिसकी प्रोसेसिंग आसान हो. अब इस प्रयास में सफलता मिलने के बाद प्राकृतिक खेती से जुड़े किसानों को “आत्मा परियोजना” के तहत इस जौ का बीज वितरित किया गया है. इससे किसानों को पारंपरिक खेती के साथ एक नया विकल्प मिला है.
गेहूं जैसी आसान प्रोसेसिंग
हस्कलेस जौ की सबसे बड़ी खासियत इसकी आसान प्रोसेसिंग है. पारंपरिक जौ में छिलका होने के कारण उसे साफ करने और उपयोग में लाने में ज्यादा समय और लागत लगती है. वहीं, बिना छिलके वाले जौ को गेहूं की तरह सीधे प्रोसेस किया जा सकता है, जिससे किसानों को समय और खर्च दोनों में राहत मिलती है. अब तक जौ की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित थी, लेकिन नई किस्म आने के बाद इसे मैदानी इलाकों में भी सफलतापूर्वक उगाया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि रबी सीजन में गेहूं के साथ जौ की खेती अपनाकर किसान अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं और फसलों में विविधता ला सकते हैं.
कृषि विज्ञान केंद्र सिरमौर के प्रभारी एवं प्रधान वैज्ञानिक डॉ. पंकज मित्तल ने कहा, "बिना छिलके वाला जौ किसानों के लिए बेहतर विकल्प बन सकता है. हम किसानों को न केवल इसका बीज दे रहे हैं, बल्कि खेती की पूरी तकनीकी जानकारी भी दे रहे हैं. अगर किसान गेहूं के साथ जौ की खेती अपनाते हैं तो उनकी आय में निश्चित रूप से बढ़ोतरी होगी." उन्होंने आगे कहा कि आने वाले समय में इस फसल का दायरा और बढ़ाया जाएगा.
बाजार में बढ़ रही मांग
आज के समय में जौ की मांग तेजी से बढ़ रही है. आटा बनाने के अलावा इसका उपयोग डिस्टिलरी और फूड इंडस्ट्री में बड़े स्तर पर हो रहा है. साथ ही हेल्थ फूड के रूप में भी जौ की लोकप्रियता बढ़ रही है, जिससे भविष्य में इसकी मांग और बढ़ने की संभावना है.
बीज वितरण और प्रशिक्षण
कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा इस वर्ष करीब 100 किलोग्राम हस्कलेस जौ का बीज 10 किसानों को वितरित किया गया है. इसके साथ ही किसानों को इसकी खेती से जुड़ी तकनीकी जानकारी और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि वे बेहतर उत्पादन हासिल कर सकें. वर्तमान में लगभग 18-20 बीघा क्षेत्र में इसकी खेती की जा रही है. विशेषज्ञों के अनुसार, सही तकनीक अपनाने पर एक हेक्टेयर में 40-45 क्विंटल तक उत्पादन लिया जा सकता है. बढ़ती मांग को देखते हुए यह फसल गेहूं की तुलना में अधिक लाभकारी साबित हो सकती है.
उत्पादन और लाभ
इस जौ का बीज करीब तीन साल पहले मंडी जिले से लाया गया था. शुरुआत में इसे छोटे स्तर पर परीक्षण के तौर पर लगाया गया, जिसमें अच्छे परिणाम मिले. इसके बाद इसका विस्तार किया गया और अब इसे किसानों तक पहुंचाया जा रहा है. कृषि विज्ञान केंद्र का लक्ष्य आने वाले समय में इस जौ के बीज का बड़े स्तर पर उत्पादन करना है. इससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जा सकेगा और प्रदेश में इसकी खेती का दायरा बढ़ेगा. हस्कलेस जौ हिमाचल के किसानों के लिए एक नई उम्मीद बनकर उभरा है. आसान प्रोसेसिंग, कम लागत और बढ़ती मांग के कारण यह फसल किसानों की आय बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है और प्रदेश की कृषि को नई दिशा दे सकती है.
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