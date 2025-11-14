Bihar Election Results 2025

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

करनाल के गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान ने 37 साल बाद छिलका रहित जौं की नई औषधीय किस्म विकसित की. जो कि काफी लाभकारी है.

Husk free barley variety
भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 14, 2025 at 1:26 PM IST

करनाल : भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है. वैज्ञानिकों ने 37 साल के लंबे अंतराल के बाद छिलका रहित जौ की नई किस्म विकसित की है. यह नई किस्म स्वादिष्ट चपाती, पूड़ी और दलिया बनाने के लिए उपयुक्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है.

Husk free barley variety
खेत में जौ की बुआई (ETV Bharat)

स्वास्थ्य और पोषण में अनोखा संगम: इस नई जौ की किस्म में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो मधुमेह, बढ़े कोलेस्ट्रॉल, हृदय और लीवर रोगों में लाभदायक साबिक होगा. इसके अलावा, बीटा-ग्लूकॉन की उच्च मात्रा आंतों के स्वास्थ्य, न्यूरो प्रोटेक्शन और गुर्दे में पथरी बनने की संभावना को कम करने में मदद करती है. वैज्ञानिकों की मानें तो इस किस्म का सेवन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभकारी होने के साथ-साथ किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा.

Husk free barley variety
ट्रैक्टर से बुआई (ETV Bharat)

स्वास्थ्य का नया साथी: इस नई किस्म में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो मधुमेह, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, हृदय और लीवर रोगों के उपचार में उपयोगी हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सेवन गुर्दे में पथरी बनने की संभावना को भी कम करता है.

विकसित की छिलका रहित जौ की नई किस्म (ETV Bharat)

37 साल बाद फिर से सफलता: देश में साल 1989 में छिलका रहित जौ की एक किस्म आई थी. अब 37 साल बाद वैज्ञानिकों ने नई उम्मीद जगाई है. संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि, " यह किस्म औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगी."

Husk free barley variety
छिलका रहित जौं की नई किस्म (ETV Bharat)

औषधीय तत्वों का भंडार: डॉ. रतन तिवारी ने आगे बताया कि, "जौ में मौजूद बीटा-ग्लूकॉन आंतों के घाव भरने में सहायक होता है और यह मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, लीवर व दिमागी रोगों को नियंत्रित करता है. यह न्यूरो-प्रोटेक्टर और लिवर-सेवर के रूप में कार्य करता है तथा किडनी स्टोन की संभावना को घटाता है.

Husk free barley variety
जौ के बीज (ETV Bharat)

वैज्ञानिकों ने दी खास जानकारी: वहीं, संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि, "इस नई किस्म में बीटा-ग्लूकॉन की मात्रा 6 से 8 प्रतिशत तक है, जबकि प्रोटीन 12 प्रतिशत से अधिक पाया गया है. इसमें ग्लूटन गेहूं से लगभग आधा है, जिससे यह ग्लूटन-संवेदनशील लोगों के लिए भी बेहतर विकल्प बन जाता है."

पोषक तत्वों में भी सबसे आगे: इस जौं की किस्म में आयरन 44 पीपीएम और जिंक 48 पीपीएम है, जो अब तक रिलीज सभी गेहूं और जौं किस्मों में सर्वाधिक है.

खेती और बाजार दोनों में फायदेमंद: वैज्ञानिक डॉ. लोकेंद्र कुमार ने बताया कि, "इसकी चपाती, पूड़ी और दलिया न केवल पौष्टिक बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी हैं. इस किस्म की खेती हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए अनुमोदित की गई है. बेहतर उत्पादन, बाजार में उच्च दाम और बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता इसे किसानों के लिए लाभकारी फसल बना रही है."

BARLEY CULTIVAR 2025
WHEAT AND BARLEY RESEARCH INSTITUTE
DIABETES FRIENDLY BARLEY
MEDICINAL BARLEY HEALTH BENEFITS
KARNAL HUSK FREE BARLEY VARIETY

