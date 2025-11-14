ETV Bharat / state

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि, विकसित की छिलका रहित जौं की नई किस्म, औषधीय गुणों से भरपूर

भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल की नई उपलब्धि ( ETV Bharat )

स्वास्थ्य का नया साथी: इस नई किस्म में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो मधुमेह, बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल, हृदय और लीवर रोगों के उपचार में उपयोगी हैं. वैज्ञानिकों के अनुसार इसका सेवन गुर्दे में पथरी बनने की संभावना को भी कम करता है.

स्वास्थ्य और पोषण में अनोखा संगम: इस नई जौ की किस्म में ऐसे पोषक तत्व मौजूद हैं जो मधुमेह, बढ़े कोलेस्ट्रॉल, हृदय और लीवर रोगों में लाभदायक साबिक होगा. इसके अलावा, बीटा-ग्लूकॉन की उच्च मात्रा आंतों के स्वास्थ्य, न्यूरो प्रोटेक्शन और गुर्दे में पथरी बनने की संभावना को कम करने में मदद करती है. वैज्ञानिकों की मानें तो इस किस्म का सेवन स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद लाभकारी होने के साथ-साथ किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से फायदेमंद साबित होगा.

करनाल : भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान करनाल ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है. वैज्ञानिकों ने 37 साल के लंबे अंतराल के बाद छिलका रहित जौ की नई किस्म विकसित की है. यह नई किस्म स्वादिष्ट चपाती, पूड़ी और दलिया बनाने के लिए उपयुक्त होने के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है.

विकसित की छिलका रहित जौ की नई किस्म (ETV Bharat)

37 साल बाद फिर से सफलता: देश में साल 1989 में छिलका रहित जौ की एक किस्म आई थी. अब 37 साल बाद वैज्ञानिकों ने नई उम्मीद जगाई है. संस्थान के निदेशक डॉ. रतन तिवारी ने बताया कि, " यह किस्म औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण किसानों के लिए भी आर्थिक रूप से लाभकारी साबित होगी."

छिलका रहित जौं की नई किस्म (ETV Bharat)

औषधीय तत्वों का भंडार: डॉ. रतन तिवारी ने आगे बताया कि, "जौ में मौजूद बीटा-ग्लूकॉन आंतों के घाव भरने में सहायक होता है और यह मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, लीवर व दिमागी रोगों को नियंत्रित करता है. यह न्यूरो-प्रोटेक्टर और लिवर-सेवर के रूप में कार्य करता है तथा किडनी स्टोन की संभावना को घटाता है.

जौ के बीज (ETV Bharat)

वैज्ञानिकों ने दी खास जानकारी: वहीं, संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि, "इस नई किस्म में बीटा-ग्लूकॉन की मात्रा 6 से 8 प्रतिशत तक है, जबकि प्रोटीन 12 प्रतिशत से अधिक पाया गया है. इसमें ग्लूटन गेहूं से लगभग आधा है, जिससे यह ग्लूटन-संवेदनशील लोगों के लिए भी बेहतर विकल्प बन जाता है."

पोषक तत्वों में भी सबसे आगे: इस जौं की किस्म में आयरन 44 पीपीएम और जिंक 48 पीपीएम है, जो अब तक रिलीज सभी गेहूं और जौं किस्मों में सर्वाधिक है.

खेती और बाजार दोनों में फायदेमंद: वैज्ञानिक डॉ. लोकेंद्र कुमार ने बताया कि, "इसकी चपाती, पूड़ी और दलिया न केवल पौष्टिक बल्कि बेहद स्वादिष्ट भी हैं. इस किस्म की खेती हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के लिए अनुमोदित की गई है. बेहतर उत्पादन, बाजार में उच्च दाम और बढ़ती स्वास्थ्य जागरूकता इसे किसानों के लिए लाभकारी फसल बना रही है."

ये भी पढ़ें: देश में टूटेगा गेहूं उत्पादन का रिकॉर्ड, अबकी 119 मिलियन टन फसल का अनुमान, पराली प्रबंधन में बढ़ी जागरूकता

ये भी पढ़ें:नूंह में खेतों में अब भी भरा बरसाती पानी, गेहूं की बिजाई पर संकट, 50 एकड़ में सड़ गई ज्वार-बाजरे की फसल