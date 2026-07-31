आर्थिक तनाव-बीमार रिश्तों की जकड़न 'हत्याओं' का कारण; जानें एक्सपर्ट क्या दे रहे सलाह
ऐसी वारदातों को रोकने के लिए परिवारों को आपसी संवाद, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की ओर लौटना ही होगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 8:24 AM IST
आगरा: पति-पत्नी के रिश्तों में दरार इस कदर बढ़ गया है कि खौफनाक हत्याएं हो रही हैं. आगरा में तो पत्नी ने पति की हत्या की. लाश को बाथरूम में छिपाया और 45 दिनों तक उसी बाथरूम में नहाती रही. ऐसी जघन्य हत्याएं क्यों हो रही हैं? क्या है इसके पीछे की मानसिक-सामाजिक वजह? इसे लेकर ETV भारत ने कानूनी-फारेंसिक एक्सपर्ट्स से बात की. सामाजिक ताने-बाने की पड़ताल की. पेश है आगरा संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट.
पहले जानें आगरा की खौफनाक हत्या: 03 जुलाई 2026 को भरतपुर के मूल निवासी 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का शव सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी के मकान में बाथरूम में दबा मिला था. वहां पर सुरेंद्र कुमार शर्मा अपनी पत्नी रूबी, मां कमला और 2 बेटियों के साथ रहता था. रूबी ने 18 मई को सुरेंद्र कुमार शर्मा के लापता होने की सिकंदरा थाना में दी थी.
26 मई को रूबी की तहरीर पर सिकंदरा थाना में सुरेंद्र कुमार शर्मा की गुमशुदगी दर्ज की. करीब 45 दिन से रूबी सभी से पति के लापता होने की कहकर आराम से घर में रह रही थी. जबकि, रूबी ने पति सुरेंद्र शर्मा की 18 मई की रात में ही खीर में नींद की गोली की ओवरडोज से हत्या की. इसके बाद बाथरूम में शव दफना दिया. बाथरूम का फर्श कराकर टाइल्स भी लगा दी.
जब मृतक के भाई अनिल शर्मा को मां की पेंशन निकालने पर संदेह हुआ तो रूबी से पूछताछ की. इसमें उसने पति की हत्या करके शव बाथरूम में दफनाना कबूल किया. पुलिस ने बाथरूम से सुरेंद्र शर्मा का कंकाल निकालकर पोस्टमार्टम कराया. आरोपी पत्नी रूबी गिरफ्तार करके जेल भेजा गया. इस मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है.
शराब की बोतल और QR कोड से खुला हत्याकांड: 01अप्रैल 2026 को आगरा जिले में सैंया थाना क्षेत्र में मजदूर लोकेंद्र को शराब पार्टी के बाद पत्नी सोमवती के प्रेमी महेश ने जिंदा जलाया था. अधजले शव की शिनाख्त हाथ पर बने टेटू से हुई. मजदूर लोकेंद्र हत्याकांड की छानबीन की. शराब की बोतल और क्यूआर कोड से पुलिस ने महेश को हिरासत लिया. पुलिस की छानबीन में मृतक लोकेंद्र की पत्नी सोमवती और महेश के प्रेम संबंध की जानकारी हुई.
पुलिस की पूछताछ में सोमवती और उसके प्रेमी महेश ने चौंकाने वाला खुलासा किया. सोमवती और महेश के अवैध संबंध में पति लोकेंद्र बाधा बन रहा था. इसलिए, उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग दोनों की. जिसमें महेश ने अपने मित्र दिनेश को शामिल किया.
महेश और दिनेश ने प्लानिंग के तहत लोकेंद्र को शराब पार्टी के लिए साथ ले गए. शराब पार्टी में नशे धुत लोकेंद्र का महेश ने गला दबाया और दिनेश ने उसके पैर पकड़े. हत्या कर पहचान छिपाने के लिए पेट्रोल निकालकर लोकेंद्र को आग लगाई थी. इस मामले में सोमवती, उसका प्रेमी महेश और एक अन्य जेल में हैं.
पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को उम्रकैद: 21 जुलाई को 2026 को विशेष न्यायाधीश SC-ST एक्ट शिव कुमार ने 5 साल पुराने बहुचर्चित जूता फैक्ट्री संचालक हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई. ताजगंज थाना के नगला कली स्थित पुष्पांजलि होम्स निवासी जूता फैक्ट्री संचालक नरेश कुमार की हत्या की गई थी. नरेश कुमार का शव बोरे से बंधाकर पास के प्लाट में फेंका गया था.
जूता फैक्ट्री संचालक नरेश कुमार की हत्या में उसकी पत्नी प्रेमिता ने प्रेमी रविकांत राजपूत और उसके भाई शशिकांत राजपूत निवासी निवासी नगला केवल, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) ने मिलकर की थी. फैक्ट्री संचालक नरेश कुमार हत्याकांड में आरोपिता और उसके प्रेमी समेत अन्य को सजा दिलाने में मृतक की 14 वर्षीय पुत्री की गवाही निर्णायक साबित हुई.
आर्थिक तनाव और विवाद में बढ़ी हत्याएं: डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष प्रो. मोहम्मद अरशद ने बताया कि भारत की बात करें तो यहां की आबादी में मिडिल क्लास की संख्या बहुत है. यह देश की रीढ़ की हड्डी हैं. इसका एक सेक्शन इकोनोमिक स्ट्रेस का है. जिसके बहुत कारण हैं. एक अहम कारण अनऑर्गेनाइज सेक्टर है. अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पीछे चले जाना है. ज्यादातर लोगों की रोजी-रोटी तो इसी सेक्टर से चलती है.
नतीजा यह है कि इकोनोमिक स्ट्रेस में परिवार के स्तर पर विवाद होता है. कभी-कभी यह मामला किसी न किसी बहाने से यहां तक पहुंच जाता है. जिसमें पार्टनर ही दूसरे पार्टनर की जान ले लेता है. अभी जो घटनाएं हो रही हैं. उन्हें देखते हैं तो समाज के वैल्यू सिस्टम और समाज की परंपराएं हैं. समाज की जो कल्चरल वैल्यूज हैं. उसे कैसे बचाकर रखा जाए. इस पर सोचने की जरूरत है.
बीमार रिश्तों में कपल थेरेपी कारगर: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के कपल थेरेपी सेंटर की नोडल प्रभारी प्रो. सुमित्रा मिश्रा बताती हैं कि पति और पत्नी के रिश्ते में यदि फिजिकल रिलेशनशिप, साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, इंटेलेक्चुअल रिलेशनशिप, स्प्रिचुअल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं डिफीकल्टी है, तो इसके नतीजे में पति और पत्नी में कलह होती है. झगड़े होते हैं.
इसकी वजह से उनके दांपत्य जीवन में परेशानी आती है. ऐसे में यदि किसी पति और पत्नी के बीच इनमें से किसी एक वजह से कलह हो रही है. तो उन्हें प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत है. आज की बात करें तो कपल थेरिपी के लिए जागरुकता हो रही है.
जिसकी वजह से संस्थान के कपल थेरेपी सेंटर पर हर दिन तीन से चार ऐसे नए दंपति आ रहे हैं. क्योंकि, रिलेशनशिप में किसी भी तरह की डिफीकल्टी से कपल को एडजस्ट करने में दिक्कत हो रही है. इससे उनका वैवाहिक जीवन सही तरह से नहीं चलता है. ऐसे में दंपति यहां पर काउंसलिग कराने आ रहे हैं. पति और पत्नी के रिश्ते में ऐसी समस्या का समाधान काउंसलिंग से किया जा सकता है.
परिवार में संवाद से रुकेंगी घटनाएं: मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के निदेशक प्रो. डॉ. दिनेश राठौर बताते हैं कि हमारी पुरानी प्रचिलित भारतीय संस्कृति में पहले ऐसा माना जाता था कि विवाह संबंध ईश्वर की मर्जी हैं. यह हमारे जन्म जमांतर का संस्कार है. लेकिन, आज बढ़ती भागदौड़ और उपभोक्तावाद में लोगों के एक्सेप्टेशन होते हैं. जब एक्सेप्टेशन पूरे नहीं होते हैं तो लगातार आपस में विवाद होता है.
यह विवाद उन्हें तकलीफ देते हैं. ऐसी स्थिति में पुरानी मान्यता है कि जिसमें यह बताया गया है कि विवाह ईश्वर की देन हैं. उससे विश्वास उठता है. व्यक्ति विकल्प खोजता है और विकल्प होने की स्थिति में समाज हमारा इसे स्वीकार नहीं करता है.
यदि हमें इस तरह की घटनाओं को कम करना है तो परिवार में संवाद करना होगा. परिवार के नवदंपति से संवाद करना होगा. इसमें परिवार के बुजुर्ग उनका मार्गदर्शन करें. उन्हें समझाएं. ऐसा परिवार में वातावरण बनें. जिससे ऐसी घटनाएं होंगी ही नहीं.
यदि पति और पत्नी का संबंध इतना बीमार हो चुका है कि दोनों संबंध बंधे नहीं रह सकते हैं, तो उस संबंध से सम्मान जनक रूप से बाहर निकलें. इसमें समाज को भी ऐसे लोगों को हेय दृष्टि से नहीं देखना चाहिए.
सामाजिक ताने-बाने का आईना: ताजनगरी आगरा से आई यह तस्वीरें और कहानियां सिर्फ अपराध की खबरें नहीं हैं, बल्कि समाज के भीतर सड़ रहे उस ताने-बाने का आईना हैं. जहां सात जन्मों के वादे चंद दिनों के आकर्षण या गुस्से की भेंट चढ़ रहे हैं.
कानून अपना काम करेगा, अदालतें सजा भी सुनाएंगी, लेकिन घर के भीतर ही रची जा रही इन खूनी साजिशों का इलाज किसी कानून के पास नहीं है. इसके लिए परिवारों को आपसी संवाद, मानसिक स्वास्थ्य और नैतिक मूल्यों की ओर लौटना ही होगा, वरना 'पति, पत्नी और वो' का यह खूनी खेल बंद नहीं होगा.
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