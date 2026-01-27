ETV Bharat / state

दहेज हत्या में पति-सास-ससुर की उम्रकैद बरकरार, अपराधिक मामलो में समझौता न्याय से ऊपर नहीं हो सकता

दहेज के लिए पति ने पत्नी को जहर देकर उतारा था मौत के घाट

इलाहाबाद हाई कोर्ट में उम्रकैद बरकरार
इलाहाबाद हाई कोर्ट में उम्रकैद बरकरार (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:43 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अपराधिक मामले में समझौता न्याय से ऊपर नहीं हो सकता. कोर्ट ने दहेज और संतान न होने के कारण पत्नी की जहर देकर हत्या के मामले में आरोपी पति, ससुर और सास को आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखा. न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि गवाहों के पलटने या आपसी समझौते से गंभीर अपराधों में न्याय को कमजोर नहीं किया जा सकता.

दहेज के लिए पत्नि की हत्या: यह मामला बुलंदशहर जिले के रामघाट थाना क्षेत्र के गांव गंगागढ़ का है, जहां 30 जुलाई 2019 को ममता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. ममता के पिता चोखेलाल ने एफआईआर दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को दहेज और बच्चा न होने के कारण पति तेजवीर, ससुर नानकराम, सास मुनि देवी और ननद रामा ने मिलकर जहर पिला दिया जिससे उसकी मौत हो गई.


मुकदमे के दौरान गवाह अदालत में अपने बयानों से पलट गए और आरोपियों का समर्थन करने लगे. इसके बावजूद कोर्ट ने कहा कि एफआईआर, पोस्टमॉर्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट जैसे ठोस साक्ष्य मामले को पूरी तरह साबित करते हैं. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में ममता के विसरा में ऑर्गनोक्लोरो कीटनाशक पाया गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी.


कोर्ट ने यह भी कहा कि ममता की मौत उसके ससुराल में हुई, लेकिन उसे समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया. कोर्ट ने कहा कि समझौते के आधार पर सच छिपाया गया, पर न्याय का रास्ता स्पष्ट है. तेजवीर, नानकराम और मुनी देवी की अपीलें कोर्ट ने खारिज कर दी. जमानत पर चल रहे नानकराम और मुनी देवी को चार सप्ताह के भीतर जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया है.

