ETV Bharat / state

दूध उत्पादन रोजगार का बना माध्यम, सरकार के मेधा डेयरी केंद्र में किसान बेच रहे हैं दूध

मेधा दूध केंद्र में मौजूद किसान और संचालक ( ईटीवी भारत )