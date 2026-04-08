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दूध उत्पादन रोजगार का बना माध्यम, सरकार के मेधा डेयरी केंद्र में किसान बेच रहे हैं दूध

झारखंड सरकार के मेधा दूध केंद्र से हजारीबाग के पशुपालक किसानों को फायदा पहुंच रहा है.

MEDHA DAIRY IN HAZARIBAG
मेधा दूध केंद्र में मौजूद किसान और संचालक (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 8, 2026 at 5:21 PM IST

3 Min Read
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हजारीबाग: गांव के पशुपालकों के लिए मेधा दूध क्रय केंद्र किसी वरदान से कम नहीं है. जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में केंद्र के खुलने से न केवल दूध के उचित दाम मिल रहे हैं, बल्कि किसानों की आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार देखने को मिला है. इसके साथ ही बिचौलियों और होटलों पर निर्भरता खत्म हो गया है. दूग्ध उत्पादन को रोजगार के रूप में देखा जा रहा है. पहले किसान को दूध बेचने के लिए मशक्कत करना पड़ता था. लेकिन अब यह समस्या दूर हो रही है.

सरकार की ओर से खोला जा रहा है केंद्र

झारखंड सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों में दूध संग्रहण केंद्र खोला जा रहा है. जहां सैकड़ों लीटर दूध पहुंच रहा है. पशुपालकों को दूध पहुंचाने के लिए केंद्र में आने की जरूरत नहीं पड़ती है. बल्कि गांव में ही बने मिनी सेंटर में दूध पहुंचते हैं. इसके बाद दूध जमा कर मुख्य केंद्र तक पहुंचता है. दूध को केंद्र में प्यूरिफाई कर रांची होटवार स्थित मेघा दूध सेंटर भेज दिया जाता है.

संवाददाता गौराव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

केंद्र से किसानों को उचित और समय पर होता है भुगतान

जिले में पहले पशुपालकों को अपना दूध स्थानीय होटलों या बिचौलियों को बेचना पड़ता था. इसके बाद किसानों को अक्सर उचित मूल्य के लिए संघर्ष करना पड़ता था. इसमें सबसे बड़ी समस्या भुगतान की थी. मेधा डेयरी के आने से किसानों को उस 'उधारी' के चक्र से मुक्ति मिल गई है. आधुनिक मशीनों द्वारा दूध की जांच होने से अब किसानों को इस बात का संतोष रहता है कि उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल मिल रहा है. डेयरी द्वारा सीधे बैंक खातों में कीमत के साथ पांच रुपए प्रति लीटर बोनस तय समय पर भुगतान होने से पशुपालकों की क्रय शक्ति बढ़ी है. संचालक बताते गौपालन रोजगार का बड़ा माध्यम बन कर उभरा है.

मेधा केंद्र ने सुरक्षित बाजार दिया है: किसान

स्थानीय किसानों का कहना है कि हमें यह चिंता नहीं रहती कि शाम का दूध कहां जाएगा या पैसा कब मिलेगा. मेधा केंद्र ने हमें एक सुरक्षित बाजार दिया है. इस व्यवस्था से न केवल पशुपालन को बढ़ावा मिल रहा है, बल्कि क्षेत्र में स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं. हजारीबाग के किसानों के लिए यह 'श्वेत क्रांति' की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.

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