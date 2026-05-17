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मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक ने पति-पत्नी को रौंदा, दोनों की मौत; दो बच्चों की बची जान

अहरौरा थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतकों की पहचान अजय और फुला देवी निवासी सरियां गां के रूप में हुई है.

मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक ने पति-पत्नी को रौंदा.
मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक ने पति-पत्नी को रौंदा. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 17, 2026 at 2:30 PM IST

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मिर्जापुर: अहरौरा थाना क्षेत्र के महुली चौराहे के पास हुए हादसे में पति-पत्नी की मौत हो गई. जबकि दो बच्चे बाल-बाल बच गए हैं. दुर्घटना रविवार सुबह की है, जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को कुचल दिया.

अहरौरा थाना प्रभारी अजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मृतकों की पहचान अजय और फुला देवी निवासी सरियां गां के रूप में हुई है. दोनों पति-पत्नी हैं और अपने दो बच्चों को लेकर बाइक से जा रहे थे.

ट्रक की चपेट आने से पति-पत्नी की मौत हुई है. दोनों बच्च सुरक्षित बच गए हैं. गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क जाम किया था. किसी तरह से जाम खुलवा दिया गया है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक, अहरौरा थाना क्षेत्र के सरिया गांव निवासी गौतम अपनी पत्नी फुला देवी और दो बच्चों के साथ अहरौरा बाजार से घर लौट रहे थे. जैसे ही महुली चौराहा के पास पहुंचे, तभी सोनभद्र की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया.

पति-पत्नी ट्रक के टायर के नीचे आ गए. दोनों बच्चे छिटकने से दूर जा गिरे और बाल-बाल बच गए. मृतक के तीन बच्चे ममता (16), चांदनी (14) और गुलशन (12) हैं. तीनों पर से मां-बाप का छाया छीन जाने से परिवार में कोहराम मच गया है.

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