ETV Bharat / state

मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक ने पति-पत्नी को रौंदा, दोनों की मौत; दो बच्चों की बची जान

मिर्जापुर में बेकाबू ट्रक ने पति-पत्नी को रौंदा. ( Photo Credit: ETV Bharat )