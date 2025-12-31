ETV Bharat / state

उत्तराखंड में यहां बाइक खाई में गिरी, पति-पत्नी बुरी तरह से घायल

एसडीआरएफ के जवानों ने रेस्क्यू कर अस्पताल भेजा: वहीं, हादसे की सूचना मिलते होते ही एसडीआरएफ टीम ने तत्काल घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. जिसके तहत टीम ने करीब 20 मीटर गहरी खाई में गिरे दोनों घायलों को कड़ी मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया.

बनियाकुंड के पास बाइक के साथ खाई में गिरे पति-पत्नी: दरअसल, एसडीआरएफ की टीम सब इंस्पेक्टर आशीष डिमरी के नेतृत्व में चोपता क्षेत्र में तैनात थी. इसी दौरान बनियाकुंड के पास एक बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बाइक पर सवार दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

रुद्रप्रयाग: प्रसिद्ध पर्यटक स्थल चोपता घूमने आए एक दंपत्ति की बाइक खाई में जा गिरी. जिसके चलते बाइक सवार पति-पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे की सूचना पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने दोनों घायलों को खाई से बाहर निकाला. फिर नजदीकी अस्पताल भेजा.

ऊखीमठ अस्पताल में दोनों का चल रहा उपचार: इसके बाद घायलों को मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया. फिर 108 पर संपर्क कर तत्काल एंबुलेंस मंगवाई गई. जिसके जरिए दोनों घायलों को ऊखीमठ अस्पताल भेजा गया. जहां फिलहाल उनका उपचार चल रहा है.

बाइक हादसे में घायल-

अंशुल कुमार, निवासी- बिजनौर, उत्तर प्रदेश शिवानी पत्नी अंशुल कुमार, निवासी- बिजनौर, उत्तर प्रदेश

चोपता में कूड़ा घर में लग गई थी आग: वहीं, बीती 28 दिसंबर को पर्यटक स्थल चोपता में स्थित कूड़े घर में भयंकर आग लग गई थी. आग इतनी बेकाबू हो गई थी कि उसे बुझाया भी नहीं जा सका. कुछ ही देर में देखते-देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और आसमान में चारों ओर काला धुआं फैल गया. हालांकि, कूड़ा घर में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया.

घायलों को अस्पताल भेजते एसडीआरएफ जवान (फोटो सोर्स- SDRF)

यदि आस-पास अन्य घर होते तो अन्य हानि हो सकती थी, लेकिन कूड़ा घर अकेले स्थान पर था, जिस कारण अन्य हानि होने से बच गई. चोपता पहुंचे सभी पर्यटकों को यहां से दूर किया गया. बताया जा रहा है कि वन विभाग की ओर से यहां कूड़ा एकत्रित किया गया था. हालांकि, बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह से इस आग को बुझाया था.

चोपता में उमड़ रही पर्यटकों की भीड़, बर्फबारी का इंतजार: 'मिनी स्विट्जरलैंड' चोपता में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है. हालांकि, यहां बर्फ नहीं गिरी है. बावजूद इसके पर्यटक बड़ी संख्या में नए साल का जश्न मनाने को पहुंच रहे हैं. पर्यटकों को नए साल से पहले बर्फ गिरने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने भी इन 3 दिनों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है.

ये भी पढ़ें-