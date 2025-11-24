अल्मोड़ा में दो कारों की जोरदार भिड़ंत, एक कार खाई में गिरने से दंपति गंभीर घायल
अल्मोड़ा के कालीधार में आपस में टकराई दो कारें, एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, दंपति गंभीर रूप से घायल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 24, 2025 at 9:40 PM IST
अल्मोड़ा: पिथौरागढ़-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चितई इलाके में कालीधार के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो कारों की जोरदार भिड़ंत के बाद एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सजगता और पुलिस व एसडीआरएफ टीम की त्वरित कार्रवाई से दोनों की जान बचाई जा सकी.
आपस में टकराई कार, एक खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, कालीधार बैंड के पास मारुति स्विफ्ट संख्या UK 04 AE 0754 और मारुति K10 संख्या UP 32 DK 6325 के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि मारुति K10 कार बाड़ेछीना से अल्मोड़ा की ओर आ रही थी. टक्कर इतनी तेज थी कि K10 कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई और एक पेड़ के पास जा अटकी.
चितई मंदिर–बाड़ेछीना मार्ग पर कालीधार बैंड के पास दो वाहनों की भिड़ंत के बाद कार 50 मीटर खाई में गिर गई, जिसमें पति-पत्नी घायल हुए। सूचना मिलते ही अल्मोड़ा पुलिस व SDRF ने रेस्क्यू कर दोनों को सुरक्षित निकालकर 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा। #UttarakhandPolice pic.twitter.com/GeVRFjz9u0— Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) November 24, 2025
इस कार में हल्द्वानी आरटीओ रोड निवासी मोहन सिंह नेगी (उम्र 58 वर्ष) और उनकी पत्नी राधिका नेगी (उम्र 52 वर्ष) सवार थे. हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को दी. सूचना मिलते ही अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई. एसडीआरएफ टीम के उपनिरीक्षक पंकज सिंह के नेतृत्व में टीम ने खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.
अस्पताल में घायल दंपति का चल रहा उपचार: कठिन परिस्थितियों के बीच टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू के बाद घायलों को 108 एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल अल्मोड़ा भेजा गया. जहां पर दोनों का उपचार जारी है. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों को गंभीर चोटें आई हैं.
हालांकि, समय पर रेस्क्यू होने से उनकी स्थिति नियंत्रण में है. वहीं, रेस्क्यू में एसडीआरएफ और पुलिस की टीम में उपनिरीक्षक पंकज सिंह, कांस्टेबल रवि भारद्वाज, राकेश जुकारिया, हरीश पांडे, कुलदीप, कैलाश राम और रंजीत शामिल रहे. इसके अलावा स्थानीय लोगों ने भी राहत व बचाव कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
हादसे से ऐसे करें बचाव: गौर हो कि कालीधार क्षेत्र अपनी खतरनाक ढलानों और तंग मोड़ के लिए जाना जाता है. जहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं. पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे पहाड़ी मार्गों पर सावधानी बरतें और गति नियंत्रित रखें. शराब पीकर वाहन न चलाएं.
टिहरी बस हादसे में गई 5 लोगों की जान: बता दें कि उत्तराखंड में आए दिन कहीं न कहीं सड़क हादसे हो रहे हैं. सोमवार यानी 24 नवंबर को भी टिहरी में श्रद्धालुओं से भरी बस खाई में गिर गई थी. इस हादसे में बस सवार 5 लोगों की मौत हो गई तो कई लोग घायल हो गए. यह हादसा कुंजापुरी के पास हुआ. घायलों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के रहने वाले बताए जा रहे हैं.
