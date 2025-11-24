ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में दो कारों की जोरदार भिड़ंत, एक कार खाई में गिरने से दंपति गंभीर घायल

दुर्घटनाग्रस्त कार ( फोटो सोर्स- SDRF )

अल्मोड़ा: पिथौरागढ़-अल्मोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चितई इलाके में कालीधार के पास बड़ा सड़क हादसा हो गया. जिसमें दो कारों की जोरदार भिड़ंत के बाद एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में कार सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. स्थानीय लोगों की सजगता और पुलिस व एसडीआरएफ टीम की त्वरित कार्रवाई से दोनों की जान बचाई जा सकी. आपस में टकराई कार, एक खाई में गिरी: जानकारी के मुताबिक, कालीधार बैंड के पास मारुति स्विफ्ट संख्या UK 04 AE 0754 और मारुति K10 संख्या UP 32 DK 6325 के बीच आमने-सामने की टक्कर हो गई. बताया जा रहा है कि मारुति K10 कार बाड़ेछीना से अल्मोड़ा की ओर आ रही थी. टक्कर इतनी तेज थी कि K10 कार अनियंत्रित होकर करीब 50 मीटर नीचे गहरी खाई में गिर गई और एक पेड़ के पास जा अटकी. इस कार में हल्द्वानी आरटीओ रोड निवासी मोहन सिंह नेगी (उम्र 58 वर्ष) और उनकी पत्नी राधिका नेगी (उम्र 52 वर्ष) सवार थे. हादसे की सूचना स्थानीय लोगों ने तत्काल पुलिस को दी. सूचना मिलते ही अल्मोड़ा कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना हुई. एसडीआरएफ टीम के उपनिरीक्षक पंकज सिंह के नेतृत्व में टीम ने खाई में उतरकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.