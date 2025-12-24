ETV Bharat / state

अलीगढ़ में दोपहर में पति ने किया सुसाइड, सदमे के चलते शाम को पत्नी ने मायके में कर ली आत्महत्या

पति के सुसाइड के बाद सदमे के चलते पत्नी ने भी की आत्महत्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: थाना बन्नादेवी क्षेत्र के नवीन नगर में मंगलवार को पति और पत्नी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. एक ही दिन पति और पत्नी ने अलग-अलग स्थानों पर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट: क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे नवीन नगर में रहने वाले तन्नू ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. यह सूचना थाना बन्नादेवी पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया.

सदमे के चलते पत्नी ने भी की आत्महत्या: शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है. शाम करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि तन्नू की पत्नी ने भी अपने मायके में आत्महत्या कर ली है. थाना बन्नादेवी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. महिला के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.