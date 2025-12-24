ETV Bharat / state

अलीगढ़ में दोपहर में पति ने किया सुसाइड, सदमे के चलते शाम को पत्नी ने मायके में कर ली आत्महत्या

क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि पति-पत्नी की आत्महत्या का मामला सामने आया है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

Photo Credit: ETV Bharat
पति के सुसाइड के बाद सदमे के चलते पत्नी ने भी की आत्महत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 10:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अलीगढ़: थाना बन्नादेवी क्षेत्र के नवीन नगर में मंगलवार को पति और पत्नी के आत्महत्या करने का मामला सामने आया है. एक ही दिन पति और पत्नी ने अलग-अलग स्थानों पर आत्महत्या कर ली. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

पुलिस को नहीं मिला सुसाइड नोट: क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे नवीन नगर में रहने वाले तन्नू ने अपने घर में आत्महत्या कर ली थी. यह सूचना थाना बन्नादेवी पुलिस को मिली. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया.

सदमे के चलते पत्नी ने भी की आत्महत्या: शुरुआती जांच में आत्महत्या का कारण पता नहीं चल पाया है. शाम करीब 6 बजे पुलिस को सूचना मिली कि तन्नू की पत्नी ने भी अपने मायके में आत्महत्या कर ली है. थाना बन्नादेवी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया. महिला के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

परिजनों से पूछताछ कर रही पुलिस: इस मामले को लेकर क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि दोनों मामलों की सूचना मिलने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस दंपती के परिजनों से पूछताछ कर रही है.

पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार: क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय कमलेश कुमार ने बताया कि आसपास के लोगों से भी जानकारी जुटाई गयी है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा.

यह भी पढ़ें- शाहजहांपुर में रोजा स्टेशन के पास हादसा; रेलवे पटरी पार कर रहे बाइक सवार पांच लोगों की ट्रेन से कटकर मौत

TAGGED:

SUICIDE SAME DAY IN ALIGARH
AT DIFFERENT TIME AND PLACE
CIRCLE OFFICER KAMLESH KUMAR
ALIGARH HUSBAND WIFE COMMIT SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.