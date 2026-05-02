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बेरीनाग में रसोई गैस रिसाव से पति-पत्नी और दो बच्चे झुलसे, गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया

उत्तराखंड से पिथौरागढ़ जिले में रसोई गैस रिसाव से रिसाव से आग लग गई थी. इस हादसे में चार लोग झुलस गए.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 2, 2026 at 10:30 PM IST

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बेरीनाग: उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से बड़ी खबर सामने आई है. बेरीनाग इलाके में रसोई गैस के रिसाव आग लग गई थी, जिसकी चपेट में आने से पति-पत्नी और दो बच्चों गंभीर रूप से झुलसे गए. गंभीर रूप से झुलसे चारों लोगों को तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार दिया और हायर सेंटर रेफर कर दिया.

जानकारी के अनुसार बेरीनाग नगर से चार किलोमीटर दूर सानीखेत गांव दिगतोली में दोपहर को खाना बनाने के दौरान रसोई गैस में अचानक रिसाव होने से घर के अंदर मौजूद पति पत्नी और दो बच्चे झुलस गये. मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार दोपहर दो बजे दिगतोली में जीवन राम की पत्नी खाना बना रही थी. तभी अचानक रसोई गैस से रिसाव होने से आग लग गई.

इस दौरान शोर मचाने पर जीवन राम आग बुझाने के लिए पहुंचा तो वह झूलस गया. आग बुझाने के दौरान जीवन की पत्नी जानकी देवी और 3 वर्षीय पुत्री प्रियांशी व एक वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ भी झुलस गया. जीवन ने सूझबूझ का परिचय देते हुए जलता हुआ सिलेंडर बाहर फेंक दिया, जिससे बड़ी घटना होने से टल गई.

ग्रामीणों ने इसकी सूचना 108 को दी, लेकिन 108 नहीं मिलने पर ग्रामीण टैक्सी वाहन से ही गंभीर रूप से झुलसे चारों लोगों को सीएचसी बेरीनाग लेकर आए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चारों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है. प्रभारी चिकित्साधिकारी डां सिद्धार्थ पाटनी ने बताया कि जीवन और दो बच्चे झुलसे हुए हैं. प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर भेज दिया है. जीवन मेहनत मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करता है.

ग्राम प्रधान शीला देवी ने प्रभावित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है. प्रभावित परिवार के मदद के व्यापार संघ आगे आया. रसोई गैस के रिसाव झुलसे जीवन के पास उपचार के लिए कोई धनराशि नहीं होने पर हायर सेंटर जाने से मना करने लगा. तभी व्यापार संघ अध्यक्ष राजेश रावत को जानकारी मिली और उन्होंने उपचार में मदद करने के आर्थिक सहयोग करने की बात कही और अन्य व्यापारियों से मदद करने को भी कहा, तब जाकर जीवन परिवार को हायर सेंटर ले जाने के लिए तैयार हुआ. 108के माध्यम से घायलों को हायर सेंटर हल्द्वानी भेजा गया.

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