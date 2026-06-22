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गिरिडीह में दुखद घटना, 41 दिन में एक परिवार का अंत, सदमें में रिश्तेदार

गिरिडीह के तुकतुको गांव में 41 दिन में एक भरा-पूरा परिवार खत्म हो गया.

Sorrowful maternal family members
चार सदस्यों की मौत से गमगीन परिजन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 22, 2026 at 6:43 PM IST

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गिरिडीह: जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के तुकतुको गांव में डेढ़ महीने के अंदर एक पूरा परिवार मिट गया. अब इस घर में रोने वाला भी कोई नहीं बचा है. दरअसल 10 मई को तुकतुको निवासी चंद्रदीप महतो की मौत हो गई थी. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा ही था कि 15 दिन बाद 25 मई को पत्नी दिनेश्वरी देवी ने दो मासूम बच्चों के साथ मौत को गले लगाने की कोशिश की.

बेटी, बेटा और अब खुद ने छोड़ी दुनिया

इस दौरान तीनों की हालत बिगड़ती गई. अस्पताल में इलाज चला लेकिन मौत का कहर नहीं थमा. 27 मई को बेटी ने दम तोड़ दिया. दो दिन बाद 29 मई को बेटे ने भी मां का साथ छोड़ दिया और घर का चिराग बुझ गया, सिर्फ आखिरी उम्मीद दिनेश्वरी देवी थीं, जो मौत से जूझ रही थी लेकिन उन्होंने ने भी रविवार रात दम तोड़ दिया यानी 10 मई से 21 जून तक महज डेढ़ महीने में पति, बेटी, बेटा और अब पत्नी पूरा परिवार ही खत्म हो गया.

मामले की जानकारी देते हुए (Etv Bharat)

महिला का शव नहीं लेने पहुंचे ससुराल वाले

सोमवार को दिनेश्वरी देवी का शव लेकर मायके वाले बगोदर थाना पहुंचे. पुलिस ने ससुराल पक्ष को सूचना दी लेकिन शव लेने कोई नहीं आया. तब मायके वालों के साथ पुलिस खुद शव लेकर तुकतुको गांव पहुंची. मायके वालों एवं अन्य रिश्तेदारों का कहना है कि पति की मौत के बाद ससुराल वालों से मिल रही प्रताड़ना से तंग आकर मां ने बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया.

महिला की मौत के पूर्व ही बगोदर थाना में एफआईआर दर्ज किया जा चुकी है. जिस समय महिला का रांची में इलाज चल रहा था, उसी समय उसके रिश्तेदार के फर्द बयान पर मामला दर्ज हुआ था. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. फिलहाल महिला के शव को पुलिस के साथ ससुराल भेज दिया गया है: राजेश कुमार, थाना प्रभारी

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TUKTUKO VILLAGE AT GIRIDIH
HUSBAND WIFE AND TWO CHILDREN DIED
गिरिडीह के तुकतुको गांव में थमी मौत
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