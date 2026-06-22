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गिरिडीह में दुखद घटना, 41 दिन में एक परिवार का अंत, सदमें में रिश्तेदार

गिरिडीह: जिले के बगोदर थाना क्षेत्र के तुकतुको गांव में डेढ़ महीने के अंदर एक पूरा परिवार मिट गया. अब इस घर में रोने वाला भी कोई नहीं बचा है. दरअसल 10 मई को तुकतुको निवासी चंद्रदीप महतो की मौत हो गई थी. परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा ही था कि 15 दिन बाद 25 मई को पत्नी दिनेश्वरी देवी ने दो मासूम बच्चों के साथ मौत को गले लगाने की कोशिश की.

बेटी, बेटा और अब खुद ने छोड़ी दुनिया

इस दौरान तीनों की हालत बिगड़ती गई. अस्पताल में इलाज चला लेकिन मौत का कहर नहीं थमा. 27 मई को बेटी ने दम तोड़ दिया. दो दिन बाद 29 मई को बेटे ने भी मां का साथ छोड़ दिया और घर का चिराग बुझ गया, सिर्फ आखिरी उम्मीद दिनेश्वरी देवी थीं, जो मौत से जूझ रही थी लेकिन उन्होंने ने भी रविवार रात दम तोड़ दिया यानी 10 मई से 21 जून तक महज डेढ़ महीने में पति, बेटी, बेटा और अब पत्नी पूरा परिवार ही खत्म हो गया.