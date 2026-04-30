शाहजहांपुर एक्सीडेंट में पति-पत्नी और 2 बच्चों की मौत; संत कबीरनगर में बारातियों पर THAR चढ़ाई
सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि बड़ा गांव हाईवे पर फ्लाईओवर के ऊपर बोलेरो और बाइक की टक्कर हुई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 2:18 PM IST
शाहजहांपुर/संत कबीरनगर/मिर्जापुर: शाहजहांपुर के पुवाया थाना क्षेत्र में दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए हादसे में पति-पत्नी और उनके दो मासूम बच्चों की मौत हो गई है. वहीं, संत कबीरनगर जिले के मेंहदावल थाना क्षेत्र के कौवाठोर गांव में हुए हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा बाराती घायल हो गए हैं. दूसरी तरफ मिर्जापुर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में एक बेकाबू कार ट्रैक्टर में घुस गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है.
शाहजहांपुर में पूरा परिवार खत्म: पुवाया थाना क्षेत्र के दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए हादसे में पूरा परिवार खत्म हो गया. बाइक सवार पति-पत्नी और उनके दो बच्चों की मौत हो गई. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक निगोही थाना क्षेत्र निवासी अरुण (28) अपनी पत्नी सीमा (24) और दीक्षा (6), नैतिक (4) साल के साथ शादी समारोह से वापस लौट रहे थे.
इसी दौरान सामने से आ रही बोलेरो गाड़ी में बाइक को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भयानक थी की बाइक सवार कई फीट ऊंचे उछल गए. हादसे में पति और दो बच्चों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.
सीओ प्रवीण मलिक ने बताया कि बड़ा गांव हाईवे पर फ्लाईओवर के ऊपर बोलेरो और बाइक की टक्कर हुई है. बाइक सवार सभी की मौत हो गई है. बाइक के नंबर से जब ट्रेस किया गया तो मृतकों की पहचान हो गई है. वहां पर परिजनों को सूचना दे दी गई है. बोलेरो का नंबर जो है, वह खंडेपुर पुवाया थाना क्षेत्र का है. उसको ट्रैस कर कर पकड़ने की कार्रवाई की जा रही है.
संत कबीरनगर में थार ने बारातियों को रौंदा: संत कबीरनगर के मेंहदावल थाना क्षेत्र में कौवाठोर गांव में बुधवार देर रात बेकाबू थार गाड़ी ने चारपाई पर लेटे बारातियों को रौंद दिया. इससे विवाह समारोह की खुशियां मातम में बदल गईं. हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. इनमें से तीन की हालत चिंताजनक बनी हुई है.
मिली जानकारी के अनुसार, कौवाठोर गांव में बारात आई हुई थी. रात के करीब दो बजे गांव में आर्केस्ट्रा का कार्यक्रम चल रहा था. खाना खाने के बाद कुछ बाराती और ग्रामीण पास ही बिछी चारपाइयों पर लेटकर नृत्य का आनंद ले रहे थे.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, इसी दौरान थार गाड़ी के चालक ने लापरवाही से गाड़ी बैक की जिससे एक महिला को टक्कर लग गई. इस बात को लेकर वहां मौजूद लोगों और चालक के बीच तीखी नोंकझोंक हुई. लोगों की नाराजगी देख चालक तैश में आ गया.
आरोप है कि उसने आव देखा न ताव सीधे गाड़ी स्टार्ट की और एक्सीलरेटर दबाते हुए चारपाइयों पर लेटे लोगों को रौंदते हुए निकल गया. थार की चपेट में आने से रोशनी, अमेरिका यादव, विराज यादव, दुर्गा पुत्र रमई और अभिषेक यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इसके बाद अनियंत्रित गाड़ी ने आगे खड़ी चार अन्य महिलाओं को भी अपनी चपेट में ले लिया.
थार चालक अनूप यादव पुत्र विजय यादव भी इस घटना में घायल हुआ है. घटना से आक्रोशित बारातियों और ग्रामीणों ने मौके पर ही थार गाड़ी में जमकर तोड़फोड़ की. सूचना पर मेंहदावल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला गया.
सभी घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने तीन बारातियों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर रेफर कर दिया है.
मेंहदावल थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त थार गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि गाड़ी स्टार्ट करते समय अचानक एक्सीलरेटर दबने से वाहन अनियंत्रित हुआ. हालांकि विवाद और जानबूझकर गाड़ी चढ़ाने के आरोपों की भी गहनता से जांच की जा रही है.
मिर्जापुर में दुर्घटना में कार सवार की मौत: मिर्जापुर जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र में भावा बाजार बसंतपुर गांव के पास मिर्जापुर-सोनभद्र मार्ग पर रास्ते में खड़ी मिट्टी लदी ट्रैक्टर ट्राली में एक कार घुस गई. हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर मृत्यु हो गई. दूसरा व्यक्ति घायल हो गया है.
जानकारी के मुताबिक, सोनभद्र जिले के डाला बाजार निवासी विनय तिवारी (35) और अरविंद श्रीवास्तव (40) मिर्जापुर से कार से सोनभद्र जा रहे थे. जैसे ही वह राजगढ़ थाना क्षेत्र के भावा बाजार से बाहर बसंतपुर गांव के पास पहुंचे तो सड़क पर एक ट्रैक्टर ट्राली मिट्टी लादकर खड़ा था. बेकाबू कार पीछे से उसी में जाकर घुस गई. हादसे में कार चालक विनय तिवारी और पास में बैठे अरविंद श्रीवास्तव घायल हो गए.
राजगढ़ थाना अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडेय ने बताया कि मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को राजगढ़ CHC पहुंचाया. वहां डॉक्टर ने अरविंद श्रीवास्तव को मृत घोषित कर दिया और विनय तिवारी का इलाज किया जा रहा है. ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है.
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