नूंह में तेज़ रफ्तार ट्रक ने परिवार को कुचला, 2 बच्चों समेत 4 की मौत, ट्रक ड्राइवर फरार

हरियाणा के नूंह के फिरोजपुर झिरका के बीवां मार्ग पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई.

Husband wife and two children died by a truck Hit in Firozpur Jhirka Nuh Road Accident
नूंह में तेज़ रफ्तार ट्रक ने परिवार को कुचला (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 5:36 PM IST

2 Min Read
नूंह : हरियाणा के नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका में बुधवार को बीवां मार्ग पर एक भयानक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है. एक तेज रफ्तार 10 टायर वाले ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दंपति को टक्कर मार दी जिसमें पति - पत्नी सहित उनके दो छोटे बच्चों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. इस हादसे से एक ही परिवार के चार सदस्यों की जान चली गई है.

ट्रक ने परिवार को कुचला : पुलिस के मुताबिक मृतक गांव खुशपुरी से बीवां गांव की ओर मोटरसाइकिल पर जा रहे थे. फिरोजपुर झिरका पहुंचते ही ट्रक ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और बुरी तरह से कुचल दिया. हादसे की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई और लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया.

ट्रक ड्राइवर मौके से फरार : मृतकों की पहचान तशरीफ पुत्र नूर मोहम्मद उम्र 40 वर्ष, साहूनी पत्नी तशरीफ उम्र 35 वर्ष, एहसान पुत्र तशरीफ उम्र 13 वर्ष, अरसान पुत्र तशरीफ, उम्र 10 वर्ष के रुप में हुई है. सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अल आफिया मांडीखेड़ा सामान्य अस्पताल भेजा गया है. हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है. जिला पुलिस प्रवक्ता कृष्ण कुमार ने बताया कि मामले में फिरोजपुर झिरका शहर थाना पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. इस दुखद घटना ने पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है.

NUH ROAD ACCIDENT
FIROZPUR JHIRKA
नूंह में सड़क हादसा
नूंह में ट्रक ने मारी टक्कर
NUH ROAD ACCIDENT

