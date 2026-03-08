ETV Bharat / state

कानपुर में पति-पत्नी और डेढ़ साल की बच्ची को बनाया बंधक, प्रॉपर्टी डीलर ने एक माह तक रखा कैद, फेसबुक से बची जान

प्रॉपर्टी डीलर ने पति-पत्नी को बनाया था बंधक. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : कल्याणपुर थाना क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलर ने पति-पत्नी और उनकी डेढ़ साल की बच्ची को करीब एक महीने तक बंधक रखा. आरोपियों ने परिवार को अलग-अलग होटलों और बाद में एक बंद फ्लैट में रखा था. उन्हें लगातार डराया-धमकाया गया. परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फ्लैट का ताला तोड़कर पीड़ित परिवार को मुक्त कराया. पीड़ित ने प्रॉपर्टी डीलर, कारोबारी और उनके साथियों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है. पुलिस ने आरोपी दीपक अग्रवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने दंपती को बचाया. (Video Credit; kanpur Police) बहाने से बुलाया कानपुर : शाहजहांपुर के रहने वाले ओम गुप्ता और उनकी पत्नी दिव्या को जमीन के काम के बहाने विजय नगर बुलाया गया था. दिव्या के माता-पिता की मौत के बाद उनके पास करीब दो करोड़ रुपये की पुश्तैनी जमीन थी. प्रॉपर्टी डीलर ने धोखे से पहले ही उनके बैंक की पासबुक, चेकबुक और एटीएम कार्ड अपने पास रख लिए थे और बाद में जमीन अपने नाम कराने के लिए पूरे परिवार को बंधक बना लिया. आरोपियों ने परिवार को कल्याणपुर के मार्स एन्क्लेव के एक फ्लैट में बाहर से ताला लगाकर बंद कर दिया.