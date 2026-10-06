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देहरादून में दिनदहाड़े ट्रिपल मर्डर, लूट के इरादे से घर में घुसा था बदमाश, दंपति और नौकरानी की हत्या

राजधानी देहरादून से सनसनीखेजद खबर सामने आई है. रायपुर क्षेत्र में घर में घुसकर तीन लोगों की हत्या की गई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 6, 2026 at 4:56 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रायपुर थाना क्षेत्र में विष्णु लोक में लूट के इरादे से घर में घूसे बदमाश ने तीन लोगों का मर्डर कर दिया. पुसिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. आरोपी ने 85 साल के रमेश कपूर उनकी 76 साल की पत्नी रजनी कपूर और 45 साल की घरेलू सहायक शीला की हत्या की है.

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HUSBAND WIFE MURDER DEHRADUN
DEHRADUN RAIPUR MURDER
देहरादून में ट्रिपल मर्डर
दंपति और नौकरानी की हत्या
TRIPLE MURDER IN DEHRADUN

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