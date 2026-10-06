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देहरादून में दिनदहाड़े ट्रिपल मर्डर, लूट के इरादे से घर में घुसा था बदमाश, दंपति और नौकरानी की हत्या

देहरादून: उत्तराखंड के देहरादून जिले से बड़ी खबर सामने आई है. रायपुर थाना क्षेत्र में विष्णु लोक में लूट के इरादे से घर में घूसे बदमाश ने तीन लोगों का मर्डर कर दिया. पुसिस ने आरोपी को हिरासत में लिया है. आरोपी ने 85 साल के रमेश कपूर उनकी 76 साल की पत्नी रजनी कपूर और 45 साल की घरेलू सहायक शीला की हत्या की है.