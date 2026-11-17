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महराजगंज में करंट की चपेट में आने से पति-पत्नी और बेटी की मौत

करंट की चपेट में आने से पति-पत्नी और बेटी की मौत ( Photo Credit: ETV Bharat )

महराजगंज: जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के कैमा गांव में हाई वोल्टेज बिजली के करंट की चपेट में आने से मंगलवार सुबह पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां के डांक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया.



एसडीएम अवनीश त्रिपाठी के अनुसार, कैमा निवासी राधेश्याम (40) पुत्र केदारे मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे अपने घर की छत से सजावटी झालर उतार रहे थे. तभी वह छत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट बिजली के चपेट में आ गए. पति को करंट की चपेट में आता देख, पत्नी पुष्पा देवी (35) उन्हें बचाने के लिए दौड़ीं, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आ गईं. मौके पर मौजूद बेटी गोल्डी (18) भी माता-पिता को बचाने के प्रयास में करंट की चपेट में आकर घायल हो गई.