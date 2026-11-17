महराजगंज में करंट की चपेट में आने से पति-पत्नी और बेटी की मौत
11 हजार वोल्ट की चपेट में आने से तीन की मौत, गांव में मातम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 1:57 PM IST
महराजगंज: जिले के कोठीभार थाना क्षेत्र के कैमा गांव में हाई वोल्टेज बिजली के करंट की चपेट में आने से मंगलवार सुबह पति-पत्नी की मौत हो गई, जबकि 18 वर्षीय बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई. स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में सभी को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां के डांक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया.
एसडीएम अवनीश त्रिपाठी के अनुसार, कैमा निवासी राधेश्याम (40) पुत्र केदारे मंगलवार सुबह करीब 8:30 बजे अपने घर की छत से सजावटी झालर उतार रहे थे. तभी वह छत के ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट बिजली के चपेट में आ गए. पति को करंट की चपेट में आता देख, पत्नी पुष्पा देवी (35) उन्हें बचाने के लिए दौड़ीं, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आ गईं. मौके पर मौजूद बेटी गोल्डी (18) भी माता-पिता को बचाने के प्रयास में करंट की चपेट में आकर घायल हो गई.
घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. ग्रामीणों की सूचना पर कोठीभार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची. तब तक राधेश्याम और उनकी पत्नी पुष्पा देवी की मौत हो चुकी थी. घायल गोल्डी को उपचार के लिए जिला अस्पताल महराजगंज पहुंचाया गया, जहां उसकी मौत अस्पताल के गेट पर ही हो गई.
पुलिस ने तीनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है. एक ही परिवार में पति-पत्नी और बेटी की मौत से गांव में शोक की लहर है, एसडीएम अवनीश त्रिपाठी ने मामले की पुष्टी करते हुए बताया कि 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आने से माता-पिता और बेटी की मौत हो गई है, शवों को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. पीड़ित परिवार को नियमानुसार जो भी सरकारी सहायता देय होगी, वह उपलब्ध कराई जाएगी.
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