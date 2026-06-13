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कासगंज में बड़ा हादसा; लेंटर गिरने से पति-पत्नी और बच्ची की दबकर मौत, तीन बच्चे अस्पताल में भर्ती

घटना कासगंज जनपद के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुर की है. अधिकारियों के मुताबिक, गांव निवासी वीरभान अपने परिवार के साथ एक मकान में रहते थे. घटना शनिवार सुबह की है, जब तेज बरसात और आंधी की वजह से वीरभान के मकान का लेंटर भरभराकर गिर गया. इस दौरान वीरभान, उसकी पत्नी, बच्चे लेंटर गिरने से मलबे में दब गए.

फिरोजाबाद : कासगंज के सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुर में शनिवार को दिलदहला देने वाला हादसा हो गया. शनिवार की तड़के तेज बरसात और आंधी की वजह से एक मकान का लिंटर गिर गया. जिसमें दबकर पति-पत्नी और एक मासूम बेटी की मौत हो गई. हादसे में तीन लोग घायल भी हुए हैं. घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है. प्रशासन ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है.

हादसे के बाद गांव में अफरा-तफरी मच गई और मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठी हो गयी. पहले तो लोगों ने खुद ही मलबा उठाने की कोशिश की लेकिन, जब ग्रामीण कामयाब नहीं हुए तो घटना की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दी गयी. मलबे में एक ही परिवार के छह लोगों के दबे होने की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अफसरों में हड़कंप मच गया.

इस दौरान थाना सिढ़पुरा पुलिस और इलाके के एसडीएम मौके पर पहुंचे. अफसरों की मौजूदगी में रेस्क्यू अभियान चला कर मलबा हटाया गया और मलबे में दबे सभी छह लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया. जहां डॉक्टरों में वीरभान, पत्नी नीलम और एक बेटी काव्या को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे में वीरभान की दो बेटियां काजल और किरण घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है.

कासगंज के जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि सिढ़पुरा थाना क्षेत्र के गांव शेखूपुर में हादसा हुआ है. एक मकान में एक दंपति और उनके बच्चे सो रहे थे. मकान गिरने से पति-पत्नी और उनकी एक बेटी की मौत हुई है. तीन बच्चे घायल हैं, जिन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया है, जिनकी हालत खतरे से बाहर है. घायलों की बेहतर उपचार की व्यवस्था की जा रही है. पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जायेगी.



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