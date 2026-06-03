महोबा में पत्नी और दो मासूम बेटियों की हत्या करने वाले पति को फांसी, सिलबट्टे से कुचला था सिर
महोबा की फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला; 2023 में घरेलू विवाद के बाद हुई थी सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 3, 2026 at 8:43 PM IST
महोबा: पत्नी और दो मासूम बेटियों की निर्मम हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी पति को फांसी की सजा सुनाई है. शहर कोतवाली क्षेत्र के समदनगर मोहल्ले में वर्ष 2023 में हुई इस सनसनीखेज वारदात में पति ने घरेलू विवाद के बाद पत्थर के सिलबट्टे से पत्नी और दोनों बेटियों के सिर कुचल दिए थे. अदालत ने मामले को जघन्य अपराध मानते हुए दोषी को मृत्युदंड की सजा सुनाई.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 17 जुलाई 2023 को समदनगर निवासी देवेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी रामकुमारी, नौ वर्षीय बेटी आरुषि और छह वर्षीय बेटी सोनाक्षी की हत्या कर दी थी. आरोपी शराब और गांजे का आदी था तथा आए दिन परिवार में विवाद करता था. घटना वाले दिन भी घरेलू कलह के बाद उसने तीनों पर सिलबट्टे से हमला कर दिया था. हमले में तीनों की मौत हो गई थी.
घटना के बाद मृतका के पिता हरिप्रसाद की सूचना पर शहर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस की विवेचना के बाद मामला न्यायालय पहुंचा. जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) दिनेश सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान पुलिसकर्मियों, चिकित्सक और परिजनों समेत कुल नौ गवाहों के बयान दर्ज किए गए. अभियोजन पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत किए.
अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अपर्णा त्रिपाठी ने उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर देवेंद्र विश्वकर्मा को दोषी करार दिया. न्यायालय ने आदेश दिया कि दोषी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए.
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप राजपूत ने बताया कि न्यायालय के फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है. वहीं इस निर्णय को समाज में गंभीर अपराधों के खिलाफ कड़ा संदेश माना जा रहा है.
फेरी लगाकर कपड़े बेचता था दोषी
अभियोजन के अनुसार मृत्युदंड पाने वाला देवेंद्र विश्वकर्मा कपड़ों की फेरी लगाने का काम करता था. घटना के बाद वह मौके से फरार हो गया था. पुलिस ने बाद में उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था. घटना के समय आरोपी के पिता ठाकुरदीन ने बताया था कि परिवार में खाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी विवाद के बाद देवेंद्र ने पत्नी रामकुमारी, नौ वर्षीय आयुषि और छह वर्षीय सोनाक्षी की सिलबट्टे से कूचकर हत्या कर दी थी.
मृतका रामकुमारी के पिता हरिप्रसाद पांचाल के अनुसार उनकी बेटी की शादी करीब 12 वर्ष पहले देवेंद्र विश्वकर्मा से हुई थी. शुरुआती वर्षों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन घटना से करीब एक वर्ष पहले से देवेंद्र का व्यवहार बदल गया था और वह पत्नी को प्रताड़ित करने लगा था.
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