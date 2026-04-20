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मैरिज होम बना अखाड़ा : पहली पत्नी और बेटी को देख दूल्हे के उड़े होश,जांच में जुटी पुलिस

हंगामा बढ़ने पर पुलिस बुलाई गई. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को कोतवाली ले आई. मामले की जांच चल रही है.

पहली पत्नी ने किया हंगामा.
पहली पत्नी ने किया हंगामा. (Photo Credit; Hapur Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 3:22 PM IST

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Updated : April 20, 2026 at 4:00 PM IST

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हापुड़ : हापुड़ नगर कोतवाली क्षेत्र में पति की शादी की मंडप में पहली पत्नी पहुंच गई और जमकर हंगामा किया. काफी देर तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. पहली पत्नी अपनी बेटी और परिजनों के साथ वैंक्वेट हाल पहुंची थी. हंगामा बढ़ने पर पुलिस बुलाई गई. पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली आई. पूरे मामले की जांच कर रही है.

मेरठ रोड पर स्थित एक मैरिज होम में मोहल्ला चमरी निवासी युवक विकास कुमार की शादी का कार्यक्रम चल रहा था, तभी युवक की पहली पत्नी बुहारी दिल्ली निवासी कंचन अपनी चार वर्षीय बेटी और परिजनों के साथ मैरिज होम पहुंची और जमकर हंगामा करने लगी और शादी रोकने की बात कहने लगी. युवक की पहली पत्नी के हंगामा करते ही मैरिज होम में अफरा-तफरी मच गई. युवक की पहली पत्नी ने बताया कि उसकी शादी 2020 में विकास कुमार के साथ हुई थी.

2022 में पति-पत्नी के विवाद के बाद कोर्ट में कैसे चल रहा है, लेकिन अभी तक तलाक नहीं हुआ है. तलाक नहीं होने के बावजूद युवक मेरठ के कैली पांची निवासी युवती से शादी कर रहा है. इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना कर दी. मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को लेकर कोतवाली आ गई. कोतवाली में पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर पूरे मामले की जांच कर रही है.

यह पूरा मामला जनपद में चर्चा का विषय बना हुआ है. नगर सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि चमरी निवासी युवक की शादी में एक महिला ने आकर आरोप लगाए हैं कि उसकी युवक से शादी 2020 में हुई थी और अभी तक उनके बीच कोर्ट में केस चल रहा है. बिना तलाक लिए ही महिला का पति दूसरी शादी कर रहा है. दोनों पक्षों से बातचीत की जा रही है.

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Last Updated : April 20, 2026 at 4:00 PM IST

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शादी में पहली पत्नी का हंगामा
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