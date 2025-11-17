ETV Bharat / state

पति ने किया एसिड अटैक, बुरी तरह झुलसी पत्नी PGI रेफर, आरोपी 3 दिन के पुलिस रिमांड पर

एडिस अटैक से घायल हुई महिला को गंभीर हालत में एम्स बिलासपुर से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है.

Mandi Acid Attack Case
मंडी एसिड अटैक मामला (Concept Image)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 17, 2025 at 2:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मंडी: मंडी शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने सबको हैरान कर दिया. एक पति ने अपनी ही पत्नी पर तेजाब फेंक कर उसे मारने की कोशिश की. बीती 15 नवंबर को शाम के समय आरोपी नंदलाल ने महिला पर तेजाब फेंक कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया. जिसमें 41 वर्षीय ममता 50 प्रतिशत तक झुलस गई हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है. घटना मंडी सहरे के सैण मोहल्ले की है.

पीड़िता की हालत गंभीर

एसिड अटैक में ममता के चेहरे, आंखों, नाक और पीठ पर गंभीर चोटें आई हैं. प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता को एम्स बिलासपुर से पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों के अनुसार उनका इलाज चुनौतीपूर्ण है और लगातार निगरानी की जरूरत है. इस एसिड अटैक में पीड़िता 50 प्रतिशत तक बुरी तरह से झुलस गई है.

3 दिन के पुलिस रिमांड पर आरोपी

आरोपी को शनिवार रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया था. जिसके बाद सोमवार को आरोपी को अदालत में पेश किया गया. जहां कोर्ट ने उसे 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है. एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस हर पहलू से गहन जांच कर रही है.

"पीड़ित महिला का इलाज पीजीआई चंडीगढ़ में चल रहा है. सोमवार को आरोपी नंद लाल को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे 3 दिन के पुलिस निर्माण पर भेजा है. पुलिस मामले को लेकर जांच कर रही है." - साक्षी वर्मा, एसपी मंडी

क्या है मामला?

मंडी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों पति-पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से घरेलू विवाद चल रहा था. बीती शनिवार शाम को भी आरोपी नंदलाल अपनी चाय की दुकान से घर वापिस आया और किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई, जो कि इतनी बढ़ गई की नंदलाल ने अपनी पत्नी पर एसिड फेंक दिया. वारदात के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी पति नंदलाल को तुरंत गिरफ्तार कर लिया. वहीं, पीड़िता की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और उसे मंडी के जोनल अस्पताल पहुंचाया. जहां से प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्स बिलासपुर रेफर किया गया. जहां पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: संजौली में तेज रफ्तार का कहर, दो कारों की टक्कर में गई मासूम की जान

TAGGED:

ACID ATTACK VICTIM REFERS TO PGI
MANDI ACID ATTACK CASE
ACID ATTACK ACCUSED ON REMAND
HUSBAND THROWS ACID ON WIFE
ACID THROWN ON WOMAN IN MANDI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल की स्मार्ट पंचायत, जिसकी अपनी वेबसाइट, जिम, सीसीटीवी, गेस्ट हाउस और बहुत कुछ

लाहौल में अटल टनल कैसे लाई बहार, सालों से हो रहे पलायन और कष्टों से लोगों को दी 'मुक्ति'

सर्दियों में गर्म पानी से नहाएं या ठंडे से? नहाते समय सिर पर ठंडा पानी डालने के क्या हैं खतरे

हिमाचल-पंजाब के वैज्ञानिकों ने खोजी चींटियों की 3 नई प्रजातियां, 'एंट मैन ऑफ इंडिया' की टीम का कमाल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.