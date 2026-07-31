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अलीगढ़ में नमाज पढ़ रही पत्नी पर डाला तेजाब, काम करने की बात पर हुआ था विवाद, आरोपी फरार

पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब. ( Photo Credit; ETV Bharat )