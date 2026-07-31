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अलीगढ़ में नमाज पढ़ रही पत्नी पर डाला तेजाब, काम करने की बात पर हुआ था विवाद, आरोपी फरार

घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तत्काल उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है.

पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब.
पति ने पत्नी पर फेंका तेजाब. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 9:10 PM IST

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अलीगढ़ : रोरावर थाना क्षेत्र के शाहजमाल इलाके में एक बेहद खौफनाक मामला सामने आया है. यहां पति ने नमाज पढ़ रही पत्नी पर तेजाब डाल दिया. वारदात के बाद से आरोपी पति मौके से फरार हो गया. घटना में महिला गंभीर रूप से झुलस गई, जिसे तत्काल उपचार के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया.

शाहजमाल निवासी दंपति के बीच घरेलू कामकाज को लेकर विवाद हुआ था. पत्नी यास्मीन ने पति से कोई काम करने के लिए कहा था, जिस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई. विवाद बढ़ने पर पति आबाद ने गुस्से में आकर पत्नी पर तेजाब डाल दिया. तेजाब पड़ते ही वह दर्द से चीख उठी, जिससे आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए.

फरार पति की तलाश कर रही पुलिस. (Video Credit; Aligarh Police)

लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही रोरावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को तत्काल जेएन मेडिकल कॉलेज भिजवाया, जहां उसका इलाज जारी है. चिकित्सकों की निगरानी में महिला का उपचार किया जा रहा है. फिलहाल उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है. घटना के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया. पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में उसकी तलाश शुरू कर दी है.

क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम संजीव कुमार शर्मा ने बताया कि शुक्रवार को थाना रोरावर क्षेत्र से सूचना प्राप्त हुई थी कि पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद के दौरान पति ने आवेश में आकर अपनी पत्नी के ऊपर तेजाब डाल दिया. सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

मामले में पीड़िता की ओर से तहरीर प्राप्त होने के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों को लगाया गया है और उसकी तलाश जारी है.

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