बीवी की टीटीई से ट्रेन में हुई लड़ाई, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने पर बात आई, पति अरेस्ट
ट्रेन में पत्नी की टीटीई से लड़ाई के बाद गुस्से में आए पति ने अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दे डाली.
Published : January 1, 2026 at 7:17 PM IST
अंबाला : हरियाणा के अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मामले में पुलिस ने आरोपी को चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि पिछले महीने जब उसकी बीवी बिहार से पंजाब आ रही थी, उस दौरान रास्ते में टीटी के साथ विवाद हो गया जिसके बाद गुस्से में आरोपी ने रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली.
अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी : अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई. आनन फानन में देर रात अधिकारी-कर्मचारी, सीआरपीएफ बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड को लेकर रेलवे स्टेशन पर पहुंची. इसके बाद अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन का कोना-कोना छाना गया लेकिन वहां ना तो कोई संदिग्ध वस्तु मिली और ना ही कोई बम मिला. इसके बाद सभी लोगों ने राहत की सांस ली.
बिहार का रहने वाला आरोपी : रेलवे स्टेशन पर बम की तलाश पूरी होने के बाद अंबाला जीआरपी ने धमकी वाले कॉल की छानबीन शुरू कर डाली. इसके बाद पुलिस आरोपी तक पहुंची और सुबह तक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी देते हुए जीआरपी एसएचओ हरीश कुमार ने बताया कि बिहार के रहने वाले मनोरंजन राय राजमिस्त्री का काम करते हैं और पंजाब के जालंधर में किराए के मकान में रहता है.
धमकी देने पर पति अरेस्ट : मनोरंजन राय ने रेल मदद एप के जरिए अंबाला रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. इसके बाद आरपीएफ , जीआरपी, बम स्क्वॉड टीम, डॉग स्क्वॉड टीम रेलवे स्टेशन पर पहुंची और स्टेशन का चप्पा-चप्पा छान मारा लेकिन ऐसा कुछ वहां से नहीं मिला. इसके बाद तफ्तीश करते हुए पुलिस उन तक पहुंची और मनोरंजन राय को अरेस्ट कर लिया गया.
बीवी की टीटीई से हुई थी कहासुनी : पूछताछ के दौरान उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जब ट्रेन में सफर कर रही थी, तब उसकी टीटीई से कहासुनी हो गई थी. इससे आहत होकर उसने शराब के नशे में अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दे डाली.
