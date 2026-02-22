ETV Bharat / state

तीसरी बार भी जब बेटी हुई तो पत्नी को मार डाला, हत्या के बाद थाने पहुंच गया पति

जमुई: बिहार के जमुई में महिला की हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान तराणा खातून (26 वर्ष) के रूप में हुई है. हत्या करने के बाद पति इरफान अंसारी खुद जमुई टाउन थाना पहुंच गया. वहीं ससुराल पक्ष के बाकी लोग फरार है. पुलिस ने शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. खून से लथपथ पड़ी थी महिला: पड़ोसी फरीद अंसारी ने बताया कि घर का दरवाजा खुला हुआ. जब कुछ लोग घर के अंदर गए तो देखा कि महिला अपने कमरे में खून से लथपथ जमीन पर पड़ी हुई है और घर में कोई लोग नहीं था. जिसके बाद मुखिया धीरज मोदी ने पुलिस को इसकी सूचना दी. मृतक तराणा और आरोपी पति इरफान (ETV Bharat) तीसरी बेटी होने से नाराज था पति: मृतक महिला के पिता अनवर अंसारी जमुई टाउन थाना क्षेत्र के नीमारंग गांव के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि 2018 में बेटी तराणा की शादी टाउन थाना क्षेत्र के अमरथ (नया गांव) के रहने वाले लुकमान अंसारी के बेटे इरफान से हुई थी. इस दौरान हमने अपनी क्षमता से बहुत सारे सामान दिए. शुरुआत में सबकुछ ठीक था लेकिन पहली नतिनी होने के बाद से उनकी बेटी को ससुराल वाले प्रताड़ित करने लगे. उसके बाद दूसरी और तीसरी बार भी बेटी हो गई. इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई.