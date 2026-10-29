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झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती के पति ने किया आत्मसमर्पण, हत्या का आरोप

अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती के पति ने किया आत्मसमर्पण (हजारीबाग) ( ETV Bharat )

हजारीबागः झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती के संदिग्ध मौत के मुख्य आरोपी उनके पति कुशाग्र रुद्रा राणा ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इस बात की जानकारी उनके अधिवक्ता अमर रंजन ने दी है. वहीं उन्होंने कहा कि बेल पिटीशन को लेकर कोर्ट में मूव नहीं किया गया है.

झारखंड का बहुचर्चित अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की मौत के मामले में आरोपी पति कुशाग्र रुद्रा राणा ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण आरोपी के सरेंडर करने की बात कही जा रही है. गुरुवार को लगभग दोपहर के 12:30 में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है. पुलिस इनकी तलाश में पिछले कई जिलों में छापेमारी कर रही थी. इसी बीच इन्होंने आत्मसमर्पण किया है. इसकी भनक हजारीबाग पुलिस को भी नहीं लग पाई. अब पुलिस कोर्ट में आवेदन देगी कि उसे रिमांड पर लिया जाए ताकि इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाया जा सके.