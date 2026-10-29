झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती के पति ने किया आत्मसमर्पण, हत्या का आरोप
हजारीबाग में अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की संदिग्ध मौत मामले में आरोपी पति ने सरेंडर किया है.
Published : October 29, 2026 at 6:50 PM IST
हजारीबागः झारखंड हाई कोर्ट की अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती के संदिग्ध मौत के मुख्य आरोपी उनके पति कुशाग्र रुद्रा राणा ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया है. जहां से कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. इस बात की जानकारी उनके अधिवक्ता अमर रंजन ने दी है. वहीं उन्होंने कहा कि बेल पिटीशन को लेकर कोर्ट में मूव नहीं किया गया है.
झारखंड का बहुचर्चित अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती की मौत के मामले में आरोपी पति कुशाग्र रुद्रा राणा ने गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया. पुलिस के बढ़ते दबाव के कारण आरोपी के सरेंडर करने की बात कही जा रही है. गुरुवार को लगभग दोपहर के 12:30 में उन्होंने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया है. पुलिस इनकी तलाश में पिछले कई जिलों में छापेमारी कर रही थी. इसी बीच इन्होंने आत्मसमर्पण किया है. इसकी भनक हजारीबाग पुलिस को भी नहीं लग पाई. अब पुलिस कोर्ट में आवेदन देगी कि उसे रिमांड पर लिया जाए ताकि इस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाया जा सके.
आत्मसमर्पण करने के पहले कुशाग्र रुद्रा राणा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो भी शेयर किया है. जिसमें उन्होंने कहा है कि वे अपने पत्नी से बहुत प्यार करता है. उसने आत्महत्या कर बहुत गलत कदम उठाया है. अनुष्का चक्रवर्ती के पिता सुनील चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह उनके व्यवसाय में पार्टनर बनना चाहते थे. इसे लेकर घर में विवाद हुआ करता था.
हाल के दिनों में उन्होंने अपने ससुराल में चार पहिया वाहन भी उपहार के रूप में दिया था. मृतका के भाई को महंगे मोबाइल और दो पहिया वाहन दिया. शादी की 25वीं सालगिरह पर 10 लाख रुपए से अधिक खर्च किये. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो में उन्होंने कहा है कि रामगढ़ विधायक ममता देवी के निजी सचिव मनोज महतो को एक परीक्षा में नौकरी दिलाने के नाम पर 7 लाख रुपया कंपनी के अकाउंट से दिलाया गया और 10 लाख रुपए कैश, जिसका साक्ष्य भी उनके पास है. उन्होंने कहा कि पत्नी के ऊपर बेहद दबाव था तो दूसरी ओर उनका गर्भपात भी एक बार कराया गया था. इन्होंने वीडियो के जरिए पुलिस प्रशासन से मांग किया है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए.
मामला 22 अक्टूबर का है, जब हजारीबाग के गुप्ता कॉम्प्लेक्स स्थित कमरा नंबर 304 से अधिवक्ता अनुष्का चक्रवर्ती का शव बरामद किया गया था. घटना के बाद इलाके में चर्चा का माहौल बन गया था. अधिवक्ता की मौत के बाद से ही मामले को लेकर कई सवाल उठ रहे थे. पुलिस ने घटना की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच शुरू की थी. 48 घंटे के बाद शव का अंतिम संस्कार बनारस में किया गया था. यह घटना हजारीबाग में काफी सुर्खियों में था. अधिवक्ता, समाज के लोगों ने इस घटना की निंदा करते हुए डिस्ट्रिक्ट मोड जाम किया था. पोस्टमार्टम हाउस में भी काफी अधिक हंगामा हुआ था. रामगढ़ विधायक ममता देवी पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी.
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