करवा चौथ पर पत्नी के साथ की पूजा, फिर पति ने फांसी लगाकर दी जान, दो दिन घर में रखा रहा शव
शव का बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:02 PM IST
हमीरपुर: मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली कस्बे में करवा चौथ की रात आत्महत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी के साथ पति ने शाम को पूजा की, फिर रात में फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी. घटना के बाद शव दो दिन तक घर में भी पड़ा रखा. उसेक बाद शनिवार को परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार कर दिया.
जानकारी के मुताबिक, गहरौली निवासी राम सिंह (35) पुत्र महेश्वरी ने बृहस्पतिवार को पत्नी रचना के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया था. बताया गया कि देर रात उसने घर के अंदर पंखे से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की.
परिजनों ने बताया कि बाहर रह रहे रिश्तेदारों के आने का इंतजार था, इसलिए शव घर में रखा गया. शनिवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया. मृतक अपने पीछे पत्नी रचना और दो बेटियों छोड़ गया है, जिनकी उम्र आठ और पांच साल है.
इंचार्ज थाना प्रभारी उपनिरीक्षक सुधीर चौरसिया ने बताया कि परिजनों के पोस्टमार्टम कराने से मना करने पर शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया. उन्होंने बताया कि मृतक शराब पीने का आदी था. मामले में कोई शिकायती पत्र मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
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