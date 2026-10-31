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करवा चौथ पर पत्नी के साथ की पूजा, फिर पति ने फांसी लगाकर दी जान, दो दिन घर में रखा रहा शव

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

हमीरपुर: मुस्करा थाना क्षेत्र के गहरौली कस्बे में करवा चौथ की रात आत्महत्या का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पत्नी के साथ पति ने शाम को पूजा की, फिर रात में फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी. घटना के बाद शव दो दिन तक घर में भी पड़ा रखा. उसेक बाद शनिवार को परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही अंतिम संस्कार कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, गहरौली निवासी राम सिंह (35) पुत्र महेश्वरी ने बृहस्पतिवार को पत्नी रचना के साथ करवा चौथ का पर्व मनाया था. बताया गया कि देर रात उसने घर के अंदर पंखे से रस्सी के सहारे फांसी लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की.