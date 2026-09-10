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चरित्रहीन के शक में हैवान बना पति! पत्नी की गला घोंटकर की हत्या, रची झूठी कहानी

लखनऊ : राजधानी के तालकटोरा थाना क्षेत्र में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या कर दी. उसके बाद वारदात को छिपाने के लिए आरोपी शव को लेकर अपने पैतृक घर पारा पहुंचा. वहां परिजनों से कहा कि पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. हालांकि, मृतका के शरीर पर चोट के निशान देखकर मायके वालों को मामला समझ में आ गया. फिर पोस्टमॉर्टम में भी गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हो गई. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि ​उन्नाव निवासी राकेश कुमार ने शिकायत में बताया है कि उन्होंने अपनी 29 वर्षीय बेटी रागिनी का विवाह करीब नौ वर्ष पूर्व पारा के जाहिद नगर भपटामऊ निवासी रोहित के साथ किया था. दोनों की आठ वर्ष की बेटी भी है. रोहित कृष्णा नगर इलाके में एक सैलून में काम करता है और वर्तमान में पत्नी के साथ तालकटोरा क्षेत्र में किराए पर रहता था. परिजनों का आरोप है कि पिछले दो साल से रोहित पत्नी के चरित्र पर बेबुनियाद शक करने लगा था. वह किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग का आरोप लगाकर आए दिन रागिनी को बेरहमी से मारता-पीटता करता था.

इसी बीच बीते मंगलवार को रोहित ने ससुराल वालों को फोन कर सूचना दी कि रागिनी की अचानक मौत हो गई. जब मायके पक्ष के लोग पहुंचे, तो उन्होंने रागिनी के गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चोट व खरोंच के गहरे निशान देखे. जब परिजनों ने मौत की वजह पूछी और शव का पोस्टमॉर्टम कराने की जिद की, तो रोहित बहाने बनाने लगा और अंतिम संस्कार की जल्दी करने लगा. इससे मायके वालों का शक यकीन में बदल गया और उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित कर दिया.