उन्नाव में प्रेमी ने की पति की गला दबाकर हत्या; शराब पिलाने के बहाने बुलाया, दो आरोपी गिरफ्तार
अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 26, 2025 at 9:04 AM IST|
Updated : December 26, 2025 at 9:27 AM IST
उन्नाव : जिले के अजगैन थाना क्षेत्र में हुई युवक की हत्या का उन्नाव पुलिस ने खुलासा कर दिया है. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि एक आरोपी का उसकी पत्नी से प्रेम संबंध था, जिसके चलते वारदात को अंजाम दिया गया. पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद कर लिया है.
अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने बताया कि घटना 21 दिसंबर की है. कुशुम्भी थाना क्षेत्र निवासी विमलेश उर्फ गुड्डू सुबह अपने घर से काम पर जाने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक वह वापस नहीं लौटा. परिजनों ने पहले अपने स्तर से तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जिसके बाद परिजनों ने अजगैन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.
उन्होंने बताया कि पुलिस ने जब मृतक की कॉल डिटेल और लोकेशन की जांच की तो कुछ संदिग्ध गतिविधियां सामने आईं. उन्होंने बताया कि विवेचना के दौरान लखनऊ का रहने वाला अजय कुमार, माखी थाना क्षेत्र का रहने वाले अवधेश (42) और विशाल (23) का नाम सामने आया है. उन्होंने बताया कि अवधेश मृतक का साडू है, उसने ही विमलेश की शादी कराई थी. अजय का मृतक की पत्नी से पूर्व से संबंध था, जिसके कारण उसने शादी नहीं की है. मृतक की शादी 10 साल पहले हुई थी. पुलिस ने अवधेश और विशाल को गिरफ्तार किया है.
उन्होंने बताया कि आरोपियों ने विमलेश को रास्ते से हटाने की योजना बनाई. 21 दिसंबर की रात आरोपियों ने विमलेश को शराब पिलाने के बहाने जंगल की ओर बुलाया. नशे की हालत में होने के बाद तीनों ने मिलकर विमलेश की गला दबाकर हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपियों ने शव को नहर पटरी के किनारे फेंक दिया.
पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, मृतक का मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. अपर पुलिस अधीक्षक प्रेमचंद ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि इस हत्याकांड में किसी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता तो नहीं है.
यह भी पढ़ें : उन्नाव में अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को फावड़े से मार डाला, खुद फोन कर पुलिस को दी सूचना