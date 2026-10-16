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लखनऊ में पति ने पत्नी का रस्सी से गला घोंटा, उतारा मौत के घाट

लखनऊ: राजधानी के मोहनलालगंज क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान पति ने अपनी पत्नी की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी. घटना बुधवार रात करीब 1:30 बजे की है. सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज, आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी.



इंस्पेक्टर मोहनलालगंज रामबाबू के अनुसार, धनुवासाड़ निवासी राधाकृष्ण पुत्र हरिलाल ने अपनी पत्नी रेखा देवी 40 की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी. शुरुआती जानकारी के अनुसार, घरेलू विवाद के दौरान आरोपी शराब के नशे में था. इसी दौरान उसने रस्सी से पत्नी का गला कस दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतका के तीन बेटे और एक बेटी है. बेटे प्रभात गौतम की तहरीर के आधार पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.



मृतका के बेटे प्रभात के मुताबिक, घटना की रात उसके पिता शराब पी कर घर आए थे. इसके बाद मम्मी-पापा के बीच जमकर झगड़ा हुआ. प्रभात ने बताया कि उसने खुद पूरी घटना नहीं देखी, उसके छोटे भाई ने सब कुछ देखा. जब उसने मां को देखा तो वह जमीन पर पड़ी थीं. बेटे ने मां को फंदे पर लटकाए जाने की बात से इनकार करते हुए रस्सी से गला कसकर हत्या करने की बात कही है.