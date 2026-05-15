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दिल्ली: पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर पति को मारा चाकू, तीन गिरफ्तार

शाहदरा के ओल्ड सीलमपुर इलाके में एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का विरोध उसके पति के द्वारा किए जाने पर चार लोगों ने किया हमला

शाहदरा में पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारा चाकू
शाहदरा में पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारा चाकू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 15, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गांधी नगर थाना पुलिस ने ओल्ड सीलमपुर इलाके में हुए सनसनीखेज हत्या के प्रयास के मामले को महज 12 घंटे के भीतर सुलझाते हुए एक आरोपी और दो किशोर आरोपियों को पकड़ लिया है. एक महिला के साथ दुर्व्यवहार का विरोध करने पर एक युवक पर चाकू से हमला किया गया था. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है.

डीसीपी आर पी मीणा ने दी जानकारी: शाहदरा जिले के डीसीपी आर पी मीणा ने बताया की 13 मई को सूचना मिली थी कि जीटीबी अस्पताल में एक घायल युवक भर्ती कराया गया, जिस पर धारदार हथियार से हमला किया गया.मामले में गांधी नगर थाने में एफआईआर दर्ज कर विशेष जांच टीम बनाई गई. पुलिस टीम ने इलाके और आसपास के मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले. फुटेज के विश्लेषण और तकनीकी निगरानी के आधार पर पुलिस ने एक वयस्क आरोपी मोहम्मद शेहवाज और दो नाबालिग आरोपियों को पकड़ लिया.

अब तक की जांच में इन बातों का खुलासा: जांच में सामने आया कि जितेंद्र कुमार अपनी पत्नी के साथ ओल्ड सीलमपुर के हलान चौक के पास रेलवे लाइन इलाके में जा रहा था. इसी दौरान चार युवकों ने उसकी पत्नी के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की कोशिश की.विरोध करने पर आरोपियों ने दोनों के साथ मारपीट की और जितेंद्र कुमार पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया. इसके बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए.

आरोपियों ने वारदात में शामिल होने की बात कबूली: पूछताछ में आरोपियों ने वारदात में शामिल होने की बात कबूल कर ली. जांच के दौरान एक किशोर आरोपी ने खुलासा किया कि वारदात में इस्तेमाल चाकू ऑनलाइन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट से खरीदा गया था. आरोप है कि चाकू खरीदने में उसके 15 वर्षीय छोटे भाई ने भी मदद की थी. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है.


वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद :पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया है. शाहदरा जिला पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी और तकनीकी निगरानी की जा रही है.

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शाहदरा में पति को मारा चाकू
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