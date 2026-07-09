सहारनपुर में ससुराल पहुंचकर पति ने पत्नी का गला काट की हत्या; गिरफ्तार
स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश और दहशत का माहौल है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 11:18 AM IST
सहारनपुर: थाना फतेहपुर इलाके में बुधवार सुबह एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई. यहां एक युवक ने अपनी 30 वर्षीय पत्नी मीनू की उसके मायके में धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. चीख-पुकार सुनकर परिजन और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले गए. जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्थानीय लोगों में घटना को लेकर आक्रोश और दहशत का माहौल है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, मीनू और उसके पति सनी सैनी पुत्र रमेश सैनी के बीच लंबे समय से घरेलू विवाद चल रहा था. करीब 20 दिन पहले दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद मीनू अपने मायके आकर रहने लगी थी. बुधवार सुबह कातिल पति सनी अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके पहुंचा. इसी दौरान दोनों के बीच फिर कहासुनी हुई और गुस्से में आकर उसने धारदार हथियार से मीनू का गला काट दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. घटना की सूचना मिलते ही फतेहपुर थाना पुलिस वरिष्ठ अधिकारी और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस जांच में सामने आया है कि मीनू और सनी ने करीब 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था. शुरुआती वर्षों में दोनों का वैवाहिक जीवन सही चलता रहा, लेकिन पिछले कुछ समय से दोनों के बीच विवाद बढ़ गया था. इसी कारण मीनू अपने मायके में रह रही थी.
घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सैनी को हिरासत में ले लिया. उससे पूछताछ की जा रही है और हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.
एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा प्रतीत होता है. मामले में परिजनों की तहरीर के आधार पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है. मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी.