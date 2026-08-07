पत्नी के साथ नहीं आने पर पति का खौफनाक कदम, गले पर ब्लेड से जानलेवा हमला
सूरजपुर में पत्नी के घर वापस नहीं आने पर गुस्साए पति ने जानलेवा हमला कर दिया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 7, 2026 at 7:30 PM IST
सूरजपुर : पति से नाराज होकर एक माह से मामा के घर रहने वाली पत्नी पर जानलेवा हमला हो गया.ये हमला उसी के पति ने किया. बार -बार मिन्नतें करने पर जब पत्नी नहीं मानी तो पति ने पत्नी के गले पर ब्लेड से वार कर दिया. इस घटना में पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई.जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है. आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
कुदरगढ़ का है मामला ?
पूरा मामला कुदरगढ़ चौकी क्षेत्र का है. जहां कर्री निवासी नकुल सिंह और उसकी पत्नी बिफईया का किसी बात को लेकर विवाद हो गया. पत्नी बिफईया नाराज होकर अपने मामा के घर भवरखोह चली गई थी.पिछले एक महीने से बिफईया वहीं रह रही थी. इसी दौरान आरोपी पति नकुल सिंह उसे लेने गया. लेकिन पत्नी आने से इनकार कर रही थी.
पति ने किया जानलेवा हमला
जब पत्नी ने जाने से इनकार किया तो नकुल सिंह अपना आपा खो बैठा. नाराज पति ने अपनी पत्नी के गर्दन पर धारदार ब्लेड से वारकर दिया जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया जहां उसकी स्थिति ठीक है. मामले की जानकारी लगते ही कुदरगढ़ चौकी पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया.
पत्नी के साथ नहीं आने से नाराज पति ने घटना को अंजाम दिया है मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है- योगेश कुमार देवांगन, एएसपी
आपको बता दें कि आरोपी पति पूर्व में भी पत्नी को लेने गया था, लेकिन पत्नी ने आने से इनकार कर दिया.इस बार आरोपी पति गांव के पंच को लेकर साथ पहुंचा था. लेकिन पत्नी के मना करने पर वारदात को अंजाम दिया.दंपती के चार बच्चे हैं जो अपने बुआ के पास रह रहे हैं.
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