ETV Bharat / state

पत्नी के साथ नहीं आने पर पति का खौफनाक कदम, गले पर ब्लेड से जानलेवा हमला

सूरजपुर में पत्नी के घर वापस नहीं आने पर गुस्साए पति ने जानलेवा हमला कर दिया.

Husband slashes wife throat with blade
पत्नी के साथ नहीं आने पर पति का खौफनाक कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 7, 2026 at 7:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर : पति से नाराज होकर एक माह से मामा के घर रहने वाली पत्नी पर जानलेवा हमला हो गया.ये हमला उसी के पति ने किया. बार -बार मिन्नतें करने पर जब पत्नी नहीं मानी तो पति ने पत्नी के गले पर ब्लेड से वार कर दिया. इस घटना में पत्नी गंभीर रुप से घायल हो गई.जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में रेफर किया गया है. आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

कुदरगढ़ का है मामला ?

पूरा मामला कुदरगढ़ चौकी क्षेत्र का है. जहां कर्री निवासी नकुल सिंह और उसकी पत्नी बिफईया का किसी बात को लेकर विवाद हो गया. पत्नी बिफईया नाराज होकर अपने मामा के घर भवरखोह चली गई थी.पिछले एक महीने से बिफईया वहीं रह रही थी. इसी दौरान आरोपी पति नकुल सिंह उसे लेने गया. लेकिन पत्नी आने से इनकार कर रही थी.

पत्नी के साथ नहीं आने पर पति का खौफनाक कदम (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पति ने किया जानलेवा हमला

जब पत्नी ने जाने से इनकार किया तो नकुल सिंह अपना आपा खो बैठा. नाराज पति ने अपनी पत्नी के गर्दन पर धारदार ब्लेड से वारकर दिया जिससे पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई.पत्नी को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया जहां उसकी स्थिति ठीक है. मामले की जानकारी लगते ही कुदरगढ़ चौकी पुलिस ने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया.

पत्नी के साथ नहीं आने से नाराज पति ने घटना को अंजाम दिया है मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है- योगेश कुमार देवांगन, एएसपी

आपको बता दें कि आरोपी पति पूर्व में भी पत्नी को लेने गया था, लेकिन पत्नी ने आने से इनकार कर दिया.इस बार आरोपी पति गांव के पंच को लेकर साथ पहुंचा था. लेकिन पत्नी के मना करने पर वारदात को अंजाम दिया.दंपती के चार बच्चे हैं जो अपने बुआ के पास रह रहे हैं.

हरिनंदन राजवाड़े मर्डर केस में आरोपियों को जेल, कोर्ट ने जमानत रद्द करके न्यायिक रिमांड पर भेजा

अंग्रेजों को भारत से भगाने के लिए हुई थी अगस्त क्रांति, रायपुर के छात्रों ने भी दिया था योगदान

NEET UG 2026 : MBBS बीडीएस काउंसिलिंग, 9 अगस्त को खुलेगा पोर्टल

TAGGED:

WIFE THROAT WITH BLADE ATTACK
BLADE ATTACK
जानलेवा हमला
पति का खौफनाक कदम
HUSBAND SLASHES WIFE THROAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.