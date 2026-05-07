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बिहार में खूनी खेल! फिल्मी अंदाज में पत्नी को मारी 4 गोलियां, फिर भीड़ ने पति को दी 'तालिबानी सजा'

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पति ने फिल्मी अंदाज में पत्नी की ई-रिक्शा को रुकवाया, उसे जबरन नीचे उतारा और फायरिंग कर दी.पढ़ें पूरी खबर -

HUSBAND SHOT WIFE IN SHEIKHPURA
पति ने पत्नी को मारी गोलियां (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 7, 2026 at 5:21 PM IST

4 Min Read
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शेखपुरा: बिहार के शेखपुरा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. यहां पति-पत्नी के आपसी विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. जिले के सिरारी थाना क्षेत्र के कैथवां गांव के पास एक पति ने सरेआम अपनी पत्नी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. इस घटना के बाद मौके पर मौजूद भीड़ उग्र हो गई और आरोपी पति को पकड़ लिया. लोगों ने आरोपी पति की इतनी बेरहमी से पिटाई कर दी जिससे मौके पर ही उसकी ही मौत हो गई. घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.

ई-रिक्शा रोककर किया हमला: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जिले के सुल्तानपुर निवासी 28 वर्षीय प्रदीप ठाकुर बाइक से पहुंचा था. उसने फिल्मी अंदाज में उस ई-रिक्शा को रुकवाया, जिसमें उसकी पत्नी 25 वर्षीय प्रतिमा देवी सवार थी. प्रदीप ने प्रतिमा को जबरन नीचे उतारा और कमर से देशी पिस्टल निकालकर उस पर फायरिंग शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि पति ने अपनी पत्नी को एक के बाद एक चार गोलियां मारी. घटना में घायल महिला को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

HUSBAND SHOT WIFE IN SHEIKHPURA
भीड़ ने पति की कर दी पिटाई (ETV Bharat)

भीड़ ने आरोपी को पीट-पीटकर मारा: गोलीबारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर जमा हो गए. वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर रहे प्रदीप ठाकुर को भीड़ ने पकड़ लिया. लोगों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने प्रदीप से हथियार छीन लिया और उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया. आक्रोशित भीड़ ने उसे तब तक मारा जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया. पुलिस के पहुंचने से पहले ही आरोपी की मौत हो चुकी थी.

पुलिस की देरी पर उठे सवाल: इस घटना से पुलिस की गश्ती और तत्परता पर सवाल खड़े हो रहे हैं. घटनास्थल सिरारी थाने से महज दो किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, फिर भी पुलिस को मौके पर पहुंचने में घंटों लग गए. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस समय रहते पहुंच जाती तो मॉब लिंचिंग की इस वारदात को रोका जा सकता था. फिलहाल, पुलिस ने मौके से हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्टल और कई खाली खोखे बरामद किए हैं.

अब तक किसी की पहचान नहीं: सिरारी थानाध्यक्ष पीयूष कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि मॉब लिंचिंग के मामले में अब तक किसी भी आरोपी की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस टीम साक्ष्य जुटाने की कोशिश कर रही है. लेकिन घटना के इतने समय बाद भी किसी को हिरासत में न लिया जाना जांच प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर भीड़ में शामिल लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रही है.

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अस्पताल पहुंची पुलिस (ETV Bharat)

एसडीपीओ का दावा: मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रभारी एसडीपीओ धीरज कुमार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने बताया कि पुलिस ने घटनास्थल से सभी वैज्ञानिक साक्ष्य जुटा लिए हैं और हथियार को जब्त कर लिया गया है.जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

"कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है. मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों की पहचान की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है."-धीरज कुमार, प्रभारी एसडीपीओ

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