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बिहार में खूनी खेल! फिल्मी अंदाज में पत्नी को मारी 4 गोलियां, फिर भीड़ ने पति को दी 'तालिबानी सजा'

पति ने पत्नी को मारी गोलियां ( ETV Bharat )