अलीगढ़ में पति ने पत्नी को खेत ले जाकर गाल पर मारी गोली, हालत गंभीर, अवैध संबंध का था शक

आरोपी पत्नी को बाइक पर बैठाकर खेत में ले गया और गोली मार दी. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है.

पुलिस ने मौके पर की जांच पड़ताल. (Photo Credit; Aligarh Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 5, 2026 at 10:59 PM IST

अलीगढ़ : थाना पिसावा क्षेत्र में गुरुवार को पति ने पत्नी को खेत ले जाकर गाल पर गोली मार दी. गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन पहले अस्पताल ले गए. प्राथमिक इलाज के बाद महिला को बेहतर इलाज के लिए ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाश अस्पताल रेफर कर दिया गया. पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है. मामले की जांच कर रही है.

पुलिस ने बताया, ग्राम प्रेमपुर के रहने वाले दिनेश शर्मा (40) की शादी खैर थाना क्षेत्र के बामोती गांव की रहने वाली यशोदा (35) से करीब पांच साल पहले हुई थी. उनके दो बच्चे हैं. पूछताछ में ग्रामीणों ने बताया, दिनेश नशे का आदी था, जिसके कारण पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. पति दिनेश पत्नी पर अवैध संबंध को लेकर शक करता था.

गुरुवार को दिनेश ने यशोदा को बाइक पर बैठाया और खेत की ओर ले गया. वहां किसी बात पर फिर से कहासुनी हुई और आरोप है कि गुस्से में आकर उसने तमंचा निकाल कर पत्नी पर चला दी. गोली लगते ही यशोदा खेत में गिर पड़ी. आसपास के लोगों ने शोर सुना तो मौके पर पहुंचे और घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया.

घटना की सूचना मिलते ही थाना पिसावा पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के साथ एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. खेत और आसपास के क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया गया, ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए. पुलिस ने मौके से महत्वपूर्ण सुराग जुटाए हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

क्षेत्राधिकारी खैर वरुण सिंह ने बताया कि थाना पिसावा क्षेत्र के ग्राम प्रेमपुर में पति द्वारा पत्नी को खेत में ले जाकर गोली मारने की घटना सामने आई है. सूचना पर स्थानीय पुलिस और एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है. प्रकरण में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है. घायल महिला का उपचार ग्रेटर नोएडा के कैलाश अस्पताल में चल रहा है. आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

संपादक की पसंद

