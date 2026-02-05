ETV Bharat / state

अलीगढ़ में पति ने पत्नी को खेत ले जाकर गाल पर मारी गोली, हालत गंभीर, अवैध संबंध का था शक

पुलिस ने मौके पर की जांच पड़ताल. ( Photo Credit; Aligarh Police )