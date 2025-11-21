ETV Bharat / state

पति ने पत्नी के सिर में गोली मार कर हत्या की, 5 साल पहले की थी इंटरकास्ट लव मैरिज

मथुरा की युवती और युवक को फेसबुक पर हुआ था प्यार, दोनों का चल रहा था तलाक का केस

Etv Bharat
सूरज और खुशी अग्रवाल. (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 21, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मथुराः जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. 5 साल पहले शुरू हुई लव स्टोरी का दुखद अंत हो गया. जैंत थाना क्षेत्र कस्बे के रहने वाले विपिन अग्रवाल की बेटी खुशी अग्रवाल को उसके पति सूरज शर्मा ने सिर में गोली मार कर कर हत्या कर दी. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है. परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी पति की तलाश कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, जैंत इलाके के रहने वाले विपिन अग्रवाल की बेटी खुशी अग्रवाल ने गोविंद नगर के रहने वाले सूरज शर्मा के साथ पांच वर्ष पहले लव मैरिज की थी. खुशी और सूरज की फेसबुक के माध्यम से पहले दोस्ती हुई, जो बाद में प्यार में बदल गई. इसके बाद दोनों ने लव मैरिज कर साथ में रहने लगे.

एसपी सिटी राजीव कुमार. (Etv Bharat)

शादी के करीब एक साल बाद पति-पत्नी में मन मुटाव हो गया और मामला न्यायालय में जा पहुंचा. दोनों एक दूसरे से तलाक लेने के लिए कोर्ट में चक्कर काट रहे थे. इसी बीच गुरुवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद सूरज बहाने से पत्नी खुशी एकांत में ले जाकर उसके सिर में गोली मार दी और फरार हो गया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खुशी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान खुशी की देर रात मौत हो गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी के तलाश शुरू कर दिया फिलहाल है.

एसपी सिटी राजीव कुमार ने बताया कि गुरुवार को सूचना प्राप्त हुई थी कि पति ने अपनी पत्नी के सिर में गोली मार दी है. सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई. खुशी के पिता विपिन तहरीर की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है. सूरज अग्रवाल और खुशी अग्रवाल के बीच में डिवोर्स को लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है. सूरज गुरुवार को अपनी पत्नी खुशी को लेकर चला गया था और उसके सिर में गोली मार दी. फिलहाल आरोपी मौके से फरार है. आरोपी का मोबाइल बंद होने के कारण पुलिस दबिश दे रही है.

इसे भी पढ़ें- यूपी में शादी के सातवें दिन पति की हत्या; रास्ता पूछने के बहाने प्रेमी ने मारी गोली, शादी के बाद पत्नी ने बनाया था प्लान

TAGGED:

HUSBAND MURDER WIFE MATHURA
INTERCASTE MARRIAGE
HUSBAND SHOT DEAD WIFE
पति ने पत्नी को मारी गोली
MURDER IN MATHURA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.