शादी के 17 साल बाद प्रेमी संग भागी पत्नी, पति ने पुलिस के सामने मारी गोली

हरदोई जिले के पाली थाना परिसर में दिनदहाड़े हत्या, एसपी ने दो पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

क्राइम सीन का निरीक्षण करते पुलिस अधिकारी. (Hardoi Police)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 5:57 PM IST

हरदोईः जिले के पाली थाना परिसर में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक महिला को उसके पति ने पुलिस कस्टडी में ही गोली मारकर हत्या कर दी. दरअसल महिला 7 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी. थाना पाली के गांव रमापुर निवासी अनूप ने शाहजहांपुर निवासी सुरजीत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस द्वारा रविवार को अनूप की पत्नी सोनी (30) को बरामद कर थाने लाया गया था.

पुलिस के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 10:45 बजे जब महिला को मेडिकल के लिए ले जाने की तैयारी की जा रही थी. इसी समय सोनी का पति और उसके कई रिश्तेदार उससे मिलने आये. बातचीत के दौरान अनूप अपना आपा खो बैठा और अचानक तमंचा निकालकर पत्नी की पीठ में गोली मार दी. गोली लगते ही महिला लहूलुहान होकर गिर पड़ी. आनन-फानन में पुलिसकर्मियों ने महिला को जिला अस्पताल हरदोई पहुंचाया, जहां महिला की मौत हो गई.

एसपी अशोक मीणा ने बताया कि सोमवार को थाना पाली निवासी अनूप और सोनी (30) की शादी को 17 साल पहले हुई थी. एसपी ने बताया कि 8 जनवरी को अनूप पुत्र रामनाथ थाना पाली पुलिस को तहरीर दी थी. जिसमें बताया था कि सुरजीत ने उसकी पत्नी सोनी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है. तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर महिला को बरामद कर लिया गया था.

एसपी ने बताया कि सोमवार को महिला कांस्टेबल द्वारा मेडिकल व वैधानिक कार्यवाही के लिए सोनी को लेकर जाना था. इससे पहले थाना मेस के निकट महिला का पति अपने परिवार के साथ पत्नी से मिलने वहां आया. पत्नी से बातचीत के दौरान अनूप ने अवैध शस्त्र से फायर किया, जिससे पीठ में गोली लगी और वह घायल हो गई. महिला के पति को तुरंत तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और घायल महिला को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हरदोई भेजा गया, जहां इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी है. विवेचक विक्रम चौधरी व महिला आरक्षी संजना राजपूत को लापरवाही बरतने पर निलंबित किया गया है. सम्पूर्ण प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चमी को दी गयी है.

