'शराब के लिए पैसे नहीं मिले तो मार दी गोली' समस्तीपुर में पत्नी की हत्या, पति फरार
बेटी के जन्म के बाद घर में छठी का समारोह चल रहा था, तभी मामूली विवाद ने पति ने पत्नी को गोली मार दी. रिपोर्ट-सुमन
Published : August 26, 2026 at 12:11 PM IST
समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में मंगलवार रात एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं. कुछ दिन पहले ही बेटी को जन्म देने वाली पत्नी मंजुला कुमारी (30 वर्ष) की कथित तौर पर उसके पति ने घरेलू झगड़े के बाद गोली मारकर हत्या कर दी. यह घटना नवजात बेटी के जन्म के छह दिन बाद होने वाले छठी समारोह के दौरान हुई.
बेटी की छठी के दिन पत्नी की हत्या : यह घटना समस्तीपुर जिले के हलई थाना क्षेत्र के चकलालशाही गांव में हुई. बताया जा रहा है कि परिवार दो बेटों के बाद बेटी के जन्म का जश्न मना रहा था. परिवार के मुताबिक, समारोह के दौरान मंजुला देवी और उनके पति सूरज साहनी के बीच बहस हो गई. बताया जाता है कि झगड़ा बढ़ गया और इसके बाद मंजुला को कथित तौर पर गोली मार दी गई.
पति पर गोली मारकर हत्या करने का आरोप : मंजुला को गंभीर चोटें आईं और वे मौके पर ही गिर गईं, जिससे परिवार सदमे में आ गया. उनके भाई उन्हें मोटरसाइकिल से समस्तीपुर सदर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मंजुला के मायके वालों ने उनके पति पर गोली मारने का आरोप लगाया है.
''बेटी का छठियार था, उसके पास दो गोली थी, उसने कहा गोली मार देंगे, बंदूक छिनने लगी तो उसने आंख में गोली मार दी. हम लोगों को न्याय चाहिए. उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए.'' - प्रियंका, मृतक की बहन
''शराब पीने के लिए बहन से पैसा मांगने के लिए गया, मेरी बहन ने कहा कि आज घर में मेहमान है, छठिहारी का भोज है. इसी बात पर उसने गोली मार दी.'' - गजेन्द्र कुमार, मृतका के भाई
घटना के बाद पति फरार : घटना के बाद से सूरज साहनी कथित तौर पर फरार है और पुलिस टीमें उसकी तलाश कर रही हैं. सूचना मिलने के बाद हलई पुलिस टीम गांव पहुंची और गोलीबारी से जुड़ी परिस्थितियों की जांच शुरू की. अधिकारी परिवार के सदस्यों और स्थानीय निवासियों से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि झगड़ा क्यों हुआ और घटनाक्रम का पता चल सके.
घटनास्थल से फोरेंसिक टीम ने जुटाएं सबूत : हलई थाना अध्यक्ष ने बताया कि, सबूत इकट्ठा करने के लिए बुधवार सुबह अपराध स्थल पर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) की टीम ने पहुंचकर सबूत जुटाएं. पुलिस गोलीबारी में इस्तेमाल किए गए हथियार को बरामद करने की भी कोशिश कर रही है. अधिकारियों ने कहा कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.
क्या बोली पुलिस? : जिला पुलिस ने मृत महिला के भाई की लिखित शिकायत के आधार पर उसके पति सूरज साहनी के खिलाफ हत्या की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है. पुलिसकर्मियों ने शव को बरामद कर समस्तीपुर के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.
''मृत महिला के शव का पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया की जा रही है. साथ ही फरार आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है.'' - शैलेश कुमार, हलई थाना अध्यक्ष
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