ETV Bharat / state

पति ने शूट किया पत्नी का अश्लील वीडियो; डिलीट करने के लिए मांगे 10 लाख रुपये; सामने आयी ये वजह

गोरखपुर: गोरखनाथ थानाक्षेत्र की एक महिला ने अपने पति पर अश्लील वीडियो शूट करके ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया. महिला का आरोप है कि उसका पति वीडियो डिलीट करने के लिए 10 लाख रुपये मांग रहा है. वह धमकी दे रहा है कि वह इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर देगा. पीड़ित महिला ने गोरखनाथ थाने में केस दर्ज कराया है.

पति सीतापुर की फैक्ट्री में काम करता है: पीड़ित महिला ने कहा कि वर्ष 2019 में बेटा पैदा हुआ था, तो उसको मायके से दो लाख रुपये रुपये मिले थे. उसके पति ने वह अय्याशी में लुटा दिये. उसका पति सीतापुर की एक फैक्ट्री में काम करता है.

रूम पर दूसरी युवती को पत्नी बनाकर रखता है: वहां काम करने वाली एक युवती के साथ उसके प्रेम संबंध हैं. उसे वह अपने कमरे में पत्नी बनाकर रखता है. पति उसके साथ मारपीट करता है. मायके से 10 लाख रुपये के साथ एक कार लाने के लिए कह रहा है. जब यह नहीं किया, तो पति ने उसको नींद की गोली खिलाकर न्यूड वीडियो शूट कर लिया. अब वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की धमकी दे रहा है.

पति, सास, ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज: गोरखनाथ थाना प्रभारी शशि भूषण राय ने बताया कि पीड़ित महिला की तहरीर पर उसके पति, सास, ससुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर अजय कुमार श्रीवास्तव को इस मामले की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है.