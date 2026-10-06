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कांस्टेबल पत्नी की रिवॉल्वर से पति ने खुद को मारी गोली, एम्स में इलाज के दौरान मौत

गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग कमरे की ओर दौड़े. कमरे में राज आर्य गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले. उनके सिर में गोली लगी थी. आनन-फानन में उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि घर में रखे सर्विस रिवॉल्वर से गोली चली थी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई.

घटना के बारे में बताया जा रहा है कि, एक किराये के मकान में गोली चलने की आवाज सुनाई दी. मकान मालिक राम पुकार सिंह के घर में महिला सिपाही श्रुति कुमारी अपने पति राज आर्य के साथ किराये पर रहती थीं. शाम करीब छह बजे अचानक कमरे से गोली चलने की आवाज आई.

पति-पत्नी के बीच विवाद की आशंका

जानकारी के अनुसार, श्रुति कुमारी 112 टीम में महिला सिपाही के पद पर तैनात हैं. राज आर्य और श्रुति कुमारी की शादी करीब 6 वर्ष पूर्व हुई थी और दोनों बिक्रम बाजार स्थित राम पुकार सिंह के किराये के मकान में पिछले 1 साल से रह रही थीं. हालांकि पति कभी-कभी ही घर पर आया करता था. घटना से तीन दिन पहले पति आया था. सोमवार की देर शाम दोनों के बीच विवाद हुआ. विवाद में ही यह घटना घटी.

सिटी एसपी ने की घटना की पुष्टि

घटना की पुष्टि करते हुए पटना पश्चिमी सिटी एसपी संकेत कुमार ने बताया कि प्रथमदृष्टया किसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है. इसके बाद कमरे में रखे सर्विस रिवॉल्वर से पति राज आर्य ने अपने सिर में गोली मार ली. गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए पटना एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई.

पटना पश्चिमी सिटी एसपी संकेत कुमार (ETV Bharat)

"घटना की जानकारी FSL टीम को दे दी गई है. पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. गोली चलने की परिस्थितियों और घटना के पीछे की वजह को लेकर महिला सिपाही से भी पूछताछ की जा रही है." - संकेत कुमार, सिटी एसपी

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