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उधम सिंह नगर में दहेज की बलि चढ़ी गर्भवती महिला, पति को सात साल की सजा

गर्भवती पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में दोषी पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा, जानिए पूरा मामला

District and Sessions Court Udham Singh Nagar
जिला एवं सत्र न्यायालय उधम सिंह नगर (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 20, 2026 at 10:48 PM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में दहेज हत्या के एक चर्चित मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गर्भवती पत्नी की दहेज के लिए हत्या करने के मामले में दोषी पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने माना कि विवाह के कुछ ही महीनों बाद महिला को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया, जिसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.

दरअसल, उधम सिंह नगर जिले में दहेज हत्या के एक मामले में अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए दोषी पति को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) लक्ष्मी नारायण पटवा ने बताया कि यह मामला उत्तर प्रदेश के बिलासपुर स्थित लक्खी कॉलोनी, मानपुर ओझा निवासी दीपांकर विश्वास की शिकायत पर दर्ज किया गया था.

शिकायत के मुताबिक, दीपांकर विश्वास की बहन की शादी 25 अप्रैल 2022 को दिनेशपुर थाना क्षेत्र के कालीनगर निवासी मिथुन मंडल के साथ हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी. विवाह के शुरुआती कुछ समय बाद ही पति ने उसे कम दहेज लाने का ताना देना शुरू कर दिया. आरोप है कि वो लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था. मायके से एक मोटरसाइकिल और एक लाख रुपए नकद लाने की मांग करता था.

परिजनों के मुताबिक, जब महिला ने अपने पति को बताया कि उसके मायके की आर्थिक स्थिति कमजोर है और इतनी बड़ी मांग पूरी करना संभव नहीं है, तब उसके साथ मारपीट और प्रताड़ना और ज्यादा बढ़ गई. आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा. अभियोजन के अनुसार, 5 अगस्त 2022 को परिजनों को सूचना मिली कि महिला, जो उस समय लगभग तीन माह की गर्भवती थी, गंभीर हालत में अपने ससुराल में पड़ी हुई है.

फर्श पर अचेत अवस्था में मिली थी महिला: सूचना मिलते ही उसका भाई और अन्य परिजन मौके पर पहुंचे. वहां उन्होंने देखा कि महिला घर के फर्श पर अचेत अवस्था में पड़ी थी. जबकि, उसका पति मौके पर मौजूद होने के बावजूद कोई सहायता नहीं कर रहा था. परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया.

पति पर गला दबाकर हत्या का आरोप: मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसके पति ने गला दबाकर उसकी हत्या की है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी की और मामला अदालत में पेश किया गया. प्रकरण की सुनवाई तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश चंद्र आर्य की अदालत में हुई.

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता लक्ष्मी नारायण पटवा ने 12 गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्य अदालत के समक्ष पेश किए. दोनों पक्षों की दलीलें और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विवाह के बाद महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया था और उसकी मौत दहेज उत्पीड़न से जुड़ी परिस्थितियों में हुई.

दोषी पति को 7 साल की कठोर कारावास की सजा: अदालत ने आरोपी पति मिथुन मंडल को भारतीय न्याय संहिता/पूर्व प्रावधानों के अनुरूप दहेज हत्या से संबंधित धारा 304 बी के तहत दोषी ठहराते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इस फैसले को दहेज उत्पीड़न और दहेज हत्या के मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय माना जा रहा है.

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